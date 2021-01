Prime Video: cinque grandi film in streaming che raccontano l'infanzia

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque film di culto in streaming in cui i protagonisti assoluti sono bambini. Tutti su Amazon Prime Video.

Pochi registi e ancor meno film nel corso dei decenni hanno saputo raccontare quel luogo unico, quell’universo tutto particolare chiamato infanzia. I cinque film in streaming su Amazon Prime Video che abbiamo selezionato lo hanno fatto a modo loro, portando sul grande schermo non soltanto la gioia e la spensieratezza dell’essere un bambino ma anche i problemi, le zone oscure o minacciose presenti nella psicologia dei più piccini. Opere di indubbio impatto, capaci di suscitare emozioni anche fortissime nello spettatore attraverso una varietà di toni e generi - troverete infatti commedia, dramma, film in costume, fantasy - ma accomunate dalla capacità di tratteggiare l’età più giovane attraverso angolazioni originali, precise e molto spesso sorprendenti. Almeno due di questi titoli sono tra i nostri film preferiti. Buona lettura.

Prime Video: cinque film in streaming che raccontano l’infanzia

Fanny e Alexander

Mamma, ho perso l’aereo

Nel paese delle creature selvagge

Hugo Cabret

Re della terra selvaggia

Fanny e Alexander (1982)

Il capolavoro di Ingmar Bergman ambientato in una cittadina di provincia della Svezia di inizi ‘900 propone una visione dell’infanzia che fonde con incredibile potenza espressiva il realismo dell'ambientazione con la visionarietà legata alla mente dei due giovani protagonisti. In alcuni momenti Fanny e Alexander scalda il cuore e lo sguardo, in altri inquieta profondamente. Un film che penetra nell’anima dello spettatore per restarci a lungo, Grandiosa confezione, anche grazie alla fotografia dell’immenso Sven Nykvist. Quattro premi Oscar, candidato come miglior film dell’anno e miglior regia.

Mamma, ho perso l’aereo (1990)

Mamma, ho perso l'aereo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Non sottovalutate il film del genio di Chris Columbus soltanto perché si tratta di una commedia scatenata. Come sempre nelle opere di questo autore dietro il genere si cela sempre un discorso preciso e ficcante sulla solitudine umana e sulle pressioni psicologiche a cui la società molto spesso ci sottopone. Mamma, ho perso l’aereo è uno dei più grossi e sorprendenti successi della storia del cinema americano perché sa raccontare l’universo del giovane Kevin con leggerezza e verità, inserendole in uno spettacolo per famiglie di grande divertimento. Un film di culto per piccini e grandi.

Nel paese delle creature selvagge (2009)

La trasposizione cinematografica del classico per bambini pubblicato da Maurice Sendak nel 1963 è un lungometraggio complesso, stratificato, capace di raccontare con estrema verità la psicologia infantile in tutto il suo violento fervore. Nel paese delle creature selvagge possiede una messa in scena potentissima, che diventa metafora perfetta e struggente della vita reale che il giovane protagonista vive sula propria pelle. A nostro avviso il miglior film di Spike Jonze, uno che di grandi film ne ha fatti...

Hugo Cabret (2012)

Hugo Cabret: Il nuovo trailer italiano del film di Martin Scorsese

Una delle più folgoranti ricostruzioni d’epoca al servizio di una favola malinconica e visivamente prestigiosa. Hugo Cabret ha permesso al maestro Martin Scorsese di liberare completamente la propria fantasia per adattare al meglio il best-seller di Brian Selznick. L'accettazione della perdita e la scoperta delle proprie potenzialità sono temi portanti di questa favola magnificamente realizzata in un 3D di enorme impatto visivo. Asa Butterfield, Ben Kingsley, Michael Stuhlbarg e Jude Law compongono un cast prezioso e commovente. Da vedere e rivedere.

Re della terra selvaggia (2012)

Re della terra selvaggia: Il trailer italiano ufficiale - HD

Una delle grandi sorprese cinematografiche dei nostri tempi, un film indipendente con un cuore immenso, capace di congegnare un universo immaginifico di spessore doloroso e commovente. Re della terra selvaggia è un racconto di formazione, crescita, perdita e riscatto come non se ne vedono in giro, interpretato da una straordinaria Quvenzhané Wallis e da un possente Dwight Henry. Diretto e musicato da Benh Zeitlin. Poesia, dolore, stupore, fantasia, amore: questo film ha tutto. Nomination all'Oscar per il film, la rgia, l'adattamento e la giovane, magnifica protagonista.