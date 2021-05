Prime Video a Maggio 2021: Carlo Verdone, l'horror The Turning e gli altri film originali e in esclusiva

News Cinema

Tra i film su Prime Video a maggio 2021 in area lungometraggi, arrivano gli originali Si vive una volta sola di e con Carlo Verdone, l'horror The Turning con Finn Wolfhard, ma anche film di repertorio di rilievo come L'ufficiale e la spia di Roman Polanski.

Per il mese di maggio 2021, la piattaforma Amazon Prime Video prevede la pubblicazione di tre film originali, due esclusive e come di consueto una selezione di film di terze parti, tutti inclusi nell'abbonamento. Il primo dei tre lungometraggi originali è Si vive una volta sola di e con Carlo Verdone (sul servizio dal 13), storia di quattro medici che si danno a scherzi pesanti e hanno una vita privata molto meno affidabile della loro carriera: nel cast anche Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora.

The Boy From Medellín, dal 7 maggio, è un documentario dedicato a J Balvin (premio Latin Grammy), che torna nella sua Medellín, in Colombia, per il concerto della sua carriera, in un paese sconquassato da rivolte politiche. Un altro documentario, questa volta firmato dal Michael Gracey di The Greatest Showman, è P!NK: All I Know So Far, che segue la rockstar Pink nel suo tour mondiale del 2019, "Beautiful Trauma", mentre si giostra tra i suoi diversi ruoli: moglie, cantante e madre. Dal 21 maggio. Si vive una volta sola: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Amazon Prime Video a maggio 2021, i due film in esclusiva

Sono invece esclusivi di Amazon Prime Video ma non prodotti dalla major due altri lungometraggi. Dal 4 maggio è la volta della commedia Chick Fight, interpretata da Malin Akerman, Alec Baldwin e Bella Thorne, storia di una donna che entra in un fight club femminile per dare una svolta alla sua vita. Dal 18 maggio ci aspettano invece i brividi horror di The Turning - La casa del male, dove una tata deve fare da babysitter per due strani orfani, in una casa sulle coste del Maine, dimora di oscuri segreti... Ispirato dal racconto "Il giro di vite" (1898) di Henry James, The Turning è diretto dalla Floria Sigismondi attiva su serie come The Handmaid's Tale e interpretato da Mackenzie Davis. Gli orfani sono Finn Wolfhard e Brooklyn Prince.



The Turning - La casa del Male: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Amazon Prime Video, gli altri film sul servizio a maggio 2021