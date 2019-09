Primal: ecco il trailer del nuovo folle action-thriller con Nicolas Cage

News Cinema

Su cargo in mezzo al mare il nostro Cage se la deve vedere contemporaneamente con uno spietato assassino e con un feroce giaguaro affamato.

Ci risiamo. A costo di sfociare nella monotonia e nella ridondanza, dobbiamo di nuovo parlare di Nicolas Cage.

Sì, perché il nostro lavora così tanto che non si fa a tempo a star dietro a tutti i suoi progetti, e per esempio questo qui intitolato Primal, e il suo trailer, piombano nelle nostre giornate come un graditissimo fulmine a ciel sereno.

Perché insomma, provate voi a pensare a qualcosa di meglio di un film ambientato a bordo di un grande cargo al largo dell'Oceano, nel quale si liberano, allo stesso tempo e dalle rispettive gabbie, un assassino letale e spietato, e una serie di animali esotici e feroci, tra i quali un maestoso giaguaro bianco, con Nicolas Cage a dover affrontare la situazione e rimettere tutti al loro posto. A modo suo, ovviamente, e con frasi del tipo "Se ammazzi il mio gatto, ti faccio saltare il cervello."

Cè di che fare tanto di cappello allo sceneggiatore Richard Leder.

Primal è diretto da Nick Powell, ex stuntman che aveva già diretto Cage nel suo lungo d'esordio, Outcast - L'ultimo templare, e al fianco del protagonista schiera nei ruoli principali Famke Janssen, Kevin Durand e Michael Imperioli.

Debutterà nelle sale americane, e in digitale e VOD, il prossimo 8 novembre. Noi, intanto, plachiamo la nostra sete inestinguibile di Nicolas Cage con questo trailer: