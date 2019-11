Prima immagine di Cherry, il film dei fratelli Russo con Tom Holland che non è un cinecomic Marvel

News Cinema

L'ha postata l'attore sul suo profilo Instagram.

Non di soli cinecomic vivono registi e attori.

Ed ecco che perfino i fratelli Russo - quelli di Avengers: Endgame e altri titoloni del genere, per intenderci - e Tom Holland - il titolare del ruolo di Spider-Man all'interno del MarvelVerse - si mettono assieme per girare un film che coi i film Marvel non c'entra proprio un bel niente.

Il film si chiama Cherry, è stato annunciato qualche mese fa ed è l'adattamento di un libro intitolato "Exit West", nel quale l'autore Nico Walker, un medico dell’esercito tornato dall’Iraq con una grave forma di stress post-traumatico che lo fece precipitare nella tossicodipendenza, e di lì a diventare un rapinatore di banche, racconta la sua storia.

Questa è la prima immagine ufficiale del film, postata da Holland sul suo profilo Instagram: