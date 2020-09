Prima di Tenet: cinque film in streaming che fanno i conti con la nozione di tempo

News Cinema

Oltre al nuovo film di Christopher Nolan abbiamo scelto cinque titoli in streaming in cui il tempo lineare viene scardinato.

Tenet è soltanto l’ultimo di una lunghissima serie di film che mettono in discussione il concetto di tempo per costruire trame di ogni genere, che possono variare ovviamente dalla fantascienza alla commedia romantica, dal thriller al melodramma. Noi abbiamo scelto cinque film in streaming che a nostro avviso “giocano” con la nozione di tempo in maniera originale e personale, costruendo toni e visioni differenti tra loro ma accomunate dalla volontà di essere personali e parlare allo spettatore. Eccovi la nostra lista:

Cinque film in streaming che "giocano" con il tempo

Ritorno al futuro

Peggy Sue si è sposata

Ricomincio da capo

Pleasantville

Minority Report



Ritorno al futuro (1985)

Ritorno al Futuro: Il trailer cinematografico originale

Non potevamo ovviamente che partire dal più famoso (e riuscito) viaggio nel tempo della storia del cinema americano, un giocattolo perfetto sia nella costruzione narrativa - nomination all’Oscar per la sceneggiatura - che nella messa in scena. Ritorno al futuro rimane un lungometraggio insuperato per energia positiva, invenzioni, ritmo del racconto. Michael J. Fox e il suo Marty McFly hanno segnato una generazione, dando voce ai “perdenti” e ai sognatori di tutto il mondo. Il film-icona degli anni ‘80, e non solo. Intramontabile. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW TV.

Peggy Sue si è sposata (1986)

In mano a un cineasta mai scontato come Francis Ford Coppola anche il viaggio nel tempo può diventare una riflessione struggente sul destino che si compie e le scelte che condizionano la nostra esistenza. Peggy Sue si è sposata è uno dei film meno pubblicizzati ma più intimi del regista di Apocalypse Now e La conversazione, sostenuto dalla prova magistrale di Kathleen Turner che ottenne una sacrosanta nomination all’Oscar come attrice protagonista. Un gioiello di introspezione da riscoprire immediatamente. Disponibile su Chili, Apple Itunes.

Ricomincio da capo (1992)

Ricomincio da capo: Il trailer del film di Harold Ramis

La trovata geniale del loop temporale in cui si viene a trovare il cinico anchorman Bill Murray permette al cineasta Harold Ramis (il mai abbastanza rimpianto Spengler di Ghostbusters) di costruire un gioiello comico di trovate, battute, soluzioni di trama frizzanti e originalissime. Ricomincio da capo è un cult-movie che ha aperto la strada a innumerevoli rivisitazioni, nessuna in grado di arrivare ai picchi comici dell’originale. Con una Andie MCDowell perfetta coprotagonista, questa commedia romantica folle e spensierata non invecchia mai. Neppure di un giorno...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Pleasantville (1998)

La gentilezza del racconto è l’asse portante di questa parabola morale in bianco e nero in cui i due adolescenti Tobey Maguire e Reese Witherspoon si trovano catapultati nella cittadina perfetta del 1958. Ma cos’è la vita senza colore ed emozione, anche se talvolta può voler dire dolore? Gary Ross (Seabiscuit, Hunger Games) costruisce Pleasantville come un mosaico di psicologie differenti e stratificate, sfruttando al meglio comprimari di lusso come Joan Allen e William H. Macy, tanto per citarne alcuni. Il risultato è un film dolcissimo e malinconico, un feel-good movie come oggi non se ne fanno purtroppo quasi più...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Minority Report (2002)

Dal genio letterario di Philip K. Dick a quello cinematografico di Steven Spielberg, Minority Report è probabilmente il miglior film di inizio millennio, un thriller fantascientifico tesissimo e meravigliosamente confezionato, che riflette sul libero arbitrio sfruttando l’idea che il crimine può essere sconfitto se previsto in anticipo nel tempo. Un Tom Cruise in forma smagliante e altri attori strepitosi come Samantha Morton, il grande Max von Sydow e soprattutto un Colin Farrell alla prima grande prova della sua carriera, forse a tutt’oggi ancora la migliore. Cinema con la C maiuscola: questo è Minority Report. Strepitoso. Disponibile su Chili, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Quali sono i vostri film preferiti quando si tratta di viaggi nel tempo o idee simili? Volendo citare altri titoli ci viene in mente anche il romanticismo di Questione di tempo, con Domhnall Gleeson e Rachel McAdams. A dirigerlo Simon Curtis, uno che quando si tratta di commedia romantica...