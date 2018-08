Prima di Revenge: i capostipiti più illustri di un genere declinato al femminile dall’action thriller di Coralie Fargeat

C'era una volta il cinema di (s)exploitation, quello che si vedeva nei drive-in, che faceva ampio uso di violenza e nudità femminili, oggetto della libidine e della sopraffazione maschile. Anche se non ha visto questi film, o almeno non tutti, è improbabile che la regista Coralie Fargeat non fosse a conoscenza dell'esistenza di un sottogenere di questo cinema, il cosiddetto “rape and revenge”, stupro e vendetta, in cui rientra di diritto anche Revenge, sua esplosiva opera prima. Di sicuro non lo ha inventato lei, anche se è stata la prima donna (almeno in Europa, se non vogliamo contare l’anomalo porno revenge di Virginie Despentes Baise-Moi (2000), mentre in America ci ha provato nel 1986 Janet Greek con The Ladies Club) a utilizzarlo consapevolmente per raccontare una storia femminile e “femminista” e il suo è un ottimo primato, che oltretutto dimostra ai soliti scettici che non tutte le donne registe vogliano raccontare vicende intimiste o love story, ma che ci può essere anche chi, armata di una buona dose di talento ed entusiasmo, affronta con spirito revanchista un genere da sempre in mano agli uomini, considerato dunque con sospetto e con disgusto proprio dal pubblico femminile.

A parer nostro Fargeat rende anche giustizia a un genere a volte ingiustamente vituperato: non è necessariamente detto che un film girato con un budget risicato e con elementi inseriti appositamente per far leva sugli istinti più bassi del pubblico maschile, non abbia degli elementi interessanti. I “padri” riconosciuti o meno, di Revenge, insomma, sono tanti, realizzati da registi più o meno bravi che hanno raccontato storie di donne sopravvissute a terribili violenze e che decidono di portare a termine una propria personale e sanguinaria vendetta contro gli stupratori. Ma è solo di quelli migliori che vogliamo parlarvi in questo articolo, prima che vediate al cinema dal 6 settembre Revenge di Coralie Fargeat, con la nostra impavida Matilda Lutz, e veniate travolti da una messa in scena di grande impatto e coreografata in modo raffinato, molto diversa da quella delle sue controparti maschili.

Lasciando da parte film seminali del genere, ma in cui la vendetta è prerogativa maschile (da Cane di paglia a Il giustiziere della notte), impossibile non citare il primo film di Wes Craven, L'ultima casa a sinistra (1972), a sua volte ispirato al capolavoro di Ingmar Bergman La fontana della vergine (1959). Due malcapitate ragazzine in vena di innocente trasgressione, mentre si recano a un concerto, pensando di ottenere un po' di fumo, finiscono per essere catturate da un gruppo di delinquenti evasi di galera, che le stuprano e le uccidono atrocemente, in un modo che richiama certo non per caso gli omicidi della Manson Family, avvenuti solo 3 anni prima. A compiere la terribile vendetta su Krug e la sua banda, con tanto di castrazione a morsi e motosega, sono i genitori di una delle ragazze, che si ritrovano per caso gli assassini in casa. A lungo bandito da molti schermi e circolato in una versione censurata, L'ultima casa a sinistra è un film che travalica il genere e diventa il commento ad un'epoca che ha perso nella violenza e nel sangue il sogno di pace e amore degli anni Sessanta.

Sei anni dopo il film di Craven esce un altro riconosciuto – e vituperato – capostipite del genere. Per una singolare coincidenza The Day of The Woman, ribattezzato dal distributore I Spit On Your Grave e in Italia chiamato Non violentate Jennifer, ha una storia che ricorda quella di Revenge e la protagonista ha lo stesso nome. A dirigere quello che diventa uno dei film più scandalosi di sempre e attira su di sé le ire dei censori e il disgusto indignato dei critici (tra cui quello del solitamente moderato e illuminato Roger Ebert) è l’israeliano Meir Zarchi, che 40 anni dopo il primo è tornato sul luogo del delitto per dirigere il sequel, che dovrebbe uscire quest’anno. La storia è quella di una giovane aspirante scrittrice newyorkese che prende in affitto per l’estate in Connecticut una isolata casa sul lago, dove intende scrivere il suo romanzo. Una volta sul posto, finisce nelle mire di un gruppetto di teppistelli del luogo, un commesso di drugstore ritardato, un benzinaio e due fannulloni, che la stuprano e la lasciano per morta. Quando si riprende, invece di denunciarli Jennifer tesse la sua tela, li attira e li uccide uno ad uno, ovviamente nel modo più crudele possibile (non manca una “bella” evirazione). Il film nasce dall’esperienza del regista, che dopo aver accompagnato una ragazza vittima di violenza dalla polizia, dovette assistere alla sua umiliazione da parte di un agente, e iniziò a chiedersi cosa sarebbe successo se… Rivisto oggi è molto migliore della sua fama, ma la violenza realistica e la bella interpretazione di Camille Keaton (che di lì a poco sposerà il regista) lo hanno sicuramente penalizzato all'epoca.

Nel 1981 un geniale e pazzoide autore del cinema indipendente, Abel Ferrara, porta sullo schermo nel suo terzo lungometraggio, L’angelo della vendetta, la figura di Thana (interpretata da Zoë Lund), una ragazza muta che viene violentata ben due volte, da due uomini diversi, nello stesso giorno, ne uccide uno e compie in seguito una vera e propria carneficina, in parte mentre è vestita da suora. Quando venne presentato in un cinema dell'allora malfamata 42esima strada di New York, il pubblico, composto in gran parte di protettori e delinquenti, applaudì le sequenze di stupro per poi ammutolire alla fine, a dimostrazione della potenza di questo tipo di cinema quando è in mano a un maestro.

L’elenco sarebbe ancora lungo ma lo chiuderemo qua, visto che non rientrano ovviamente nel genere rape and revenge film pure bellissimi come Kill Bill, Lady Vendetta e molti altri, anche se nel 1997 in America ne è uscito uno, intitolato A Gun for Jennifer che parla di una task force femminile che va in giro a castrare stupratori e uomini violenti con le donne. Realizzato nello stile dei film che abbiamo citato e diretto dallo sconosciuto (e rimasto tale) Todd Morris, si è visto solo nel circuito festivaliero.