Prima di L'ufficiale e la spia: L'affare Dreyfus (con Richard Dreyfuss) su Amazon Prime Video

News Cinema

Se volete approfondire ulteriormente la storia raccontata da Roman Polanski nel suo ultimo, bellissimo film, c'è sempre lo streaming.

La complessa faccenda politico-giudiziaria sintetizzata nella dicitura "L'affare Dreyfus" è uno degli eventi che hanno segnato la storia e l'identità della Francia nell'era moderna. Non sorprende infatti che ben prima di Roman Polanski - che in L'ufficiale e la spia, basandosi sull'omonimo romanzo di Robert Harris, l'ha raccontata con precisione ma anche con grande forza emotiva, e che gli ha regalato un twist decisamente in linea con la realtà che ci circonda - siano stati numerosi i film che l'hanno raccontata.

Tanto per capire l'impatto che la vicenda ha avuto sull'immaginario collettivo, già agli albori della storia del cinema, nel 1899, quando la vicenda giudiziaria di Alfred Dreyfus ancora non si era conclusa, sono stati prodotti i primi "film" con le immagini dei processi, e una serie di cortometraggi firmati da Georges Méliès, che era un famoso "dreyfusard", un sostenitore della causa dell'ufficiale ingiustamente accusato di spionaggio e tradimento.

Tra i film veri e propri su questa storia, i più noti sono quello di Abel Glance del 1918 e quello di e con José Ferrer del 1958.

E poi c'è il film del 1991 diretto per la HBO da Ken Russell, il cui titolo originale è Prisoners of Honor (Prigionieri dell'onore) ma che trovate elencato del database di Amazon Prime Video semplicemente come L'affare Dreyfus.

Non sorprende che Russell, uno dei grandi visionari del cinema, talento irregolare e anarchico, abbia deciso di raccontare una storia come quella di Alfred Dreyfus, che evidentemente toccava in lui corde di giustizia e di ribellione all'autorità che lo stimolavano.

A scrivere il film, costruito come un lungo flashback raccontato dallo spione Esternazy, fu Ron Hutchinson, premiato commediografo e sceneggiatore irlandese; mentre nel cast capitanato da Richard Dreyfuss Russell ha coinvolto molti dei suoi amici e attori di riferimento: da Oliver Reed (alla sua ultima delle numerose collaborazioni col regista) a Lindsay Anderson, uno dei padri del Free Cinema inglese.

Richard Dreyfuss, che del film è anche co-produttore, e che aveva dichiarato di essere stato convinto per anni di essere parente di Alfred Dreyfus, interpreta nel film il ruolo che Polanski ha affidato a Jean Dujardin.

L'ufficiale accusato è interpretato da Kenneth Colley, mentre Oliver Reed è il generale de Boisdeffre, uno dei grandi accusatori di Dreyfus, che in L'ufficiale e la spia ha invece il volto di Laurent Stocker.