Prima di Black Phone: I grandi film in streaming in cui la maschera terrorizza...

News Cinema

Il bel film di Scott Derrickson è soltanto l'ultimo di una serie di horror con serial-killer mascherati. Eccovi i più famosi film in streaming sul tema.

Dal momento che abbiamo sinceramente amato Black Phone di Scott Derrickson - e non è il primo suo horror a suscitare il nostro entusiasmo, vi consigliamo di recuperare anche il sottovalutato Liberaci dal male - vogliamo rendergli omaggio ricordando quei film in streaming che, come il notevole lavoro di Derrickson, hanno come protagonisti assassini che si nascondono dietro una maschera terrificante. Insomma, un piccolo gioco cinefilo per gli amanti del genere, che speriamo vi intrighi. Come sempre buona lettura.

Cinque horror in streaming che hanno come protagonisti assassini con la maschera

Non aprite quella porta

Halloween - La notte delle streghe

Venerdì 13

Scream

La notte del giudizio

Non aprite quella porta (1974)

Partiamo con il film di culto diretto da Tobe Hooper, un viaggio nell’orrore dell’America rurale dove si nascondono mostri oltre qualsiasi possibile comprensione. Leatherface è solo uno dei membri della famiglia di psicopatici/cannibali protagonista di Non aprite quella porta, uno degli horror più “malati” della storia del cinema, capace ancora oggi di mettere a serissima prova la pazienza dello spettatore più smaliziato. A suo modo un capolavoro, ma quanto stomaco serve per amarlo davvero…Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Halloween - La notte delle streghe (1978)

Halloween - La notte delle streghe: Trailer Ufficiale versione restaurata e rimasterizzata - HD

Michael Myers e la sua maschera senza espressione hanno creato un nuovo tipo di Male, quello inarrestabile e senza senso che penetra nel tessuto sociale e psicologico dell’America della middle-class e la mette in discussione dall’interno. John Carpenter intuisce immediatamente le potenzialità dell’irrazionale, e trasforma fin da subito il personaggio in un’icona. Jamie Lee Curtis svetta con la sua innocenza bacchettona, prova da scream-queen originale. Il primo Halloween è un horror inarrivabile, ma anche il reboot/sequel di David Gordon Green del 2018 è davvero niente male. Disponibile su Apple Itunes.

Venerdì 13 (1980)

Realizzato sull’onda del successo di Halloween, lo slasher diretto da Sean S. Cunningham possiede una sua fisionomia ben precisa, più grezza e barocca ma dotata di una sua efficacia ancestrale. Jason è un personaggio altrettanto spaventoso e inarrestabile, e il primo Venerdì 13 a lui dedicato funziona a dovere, tanto da diventare oggetto di culto e sfornare una serie infinita di sequel nella zona del B-Movie, Successo di pubblico conun paio di scene davvero terrificanti. Nel cast un giovanissimo Kevin Bacon. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Scream (1996)

Il cinema thriller/horror degli anni ‘90 trova il suo personaggio da leggenda in Ghostface, serial-killer dotato di maschera stile Urlo di Münch e coltellaccio per squartare le sue giovani vittime. Wes Craven confeziona un film che possiede una sequenza iniziale perfetta, terrorizzante grazie anche alla prova superba di Drew Barrymore. Neve Campbell e gli altri attori della serie si fanno in quattro per fermare i vari assassini, generando sequel che funzionano a meraviglia. Uno dei grandi franchise del genere. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.



La notte del giudizio (2013)

La notte del giudizio: Il trailer italiano ufficiale - HD

Dalla fucina di genere della Blumhouse e dalla mente di James DeMonaco, un’idea da fantapolitica trasformata in un horror ad alto contenuto adrenalinico e una serie di momenti di cinema di genere davvero azzeccati. Ethan Hawke e Lena Headey sono protagonisti di un film intenso e molto ben ideato, che vede una serie di assassini senza freni indossare diverse maschere, ognuna con il suo simbolismo terrificante. La notte del giudizio mescola generi, fascinazioni e stili con ottimo senso del cinema. Anche i film successivi si rivelano originali e ben ideati. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.