Prima di Avatar 2, la saga prosegue con un fumetto

C'è ancora da aspettare per vedere Avatar 2, ma arriva un fumetto della Dark Horse per placare la sete dei fan!

Buone notizie per i fan di Avatar costretti ad attendere fino al dicembre 2022 per vedere Avatar 2: avranno come palliativo una serie a fumetti della Dark Horse che sarà pubblicata a partire dal gennaio 2021 (almeno in lingua inglese). Intitolata Avatar: The Next Shadow, il ciclo di comic book coprirà le vicende immediatamente successive agli eventi del primo lungometraggio uscito nell'ormai assai lontano 2009. E' la terza volta che la Dark Horse s'immerge nel mondo ideato da James Cameron, dopo Avatar: Brothers (2017) e Avatar: Tsu’tey’s Path (2019).

La storia di Avatar: The Next Shadow, con testi di Jeremy Barlow e matite di Josh Hood, seguirà Jake Sully che, come ci viene detto, dovrà trovare le capacità per disinnescare i conflitti interni al clan degli Omatikaya, al limite della rottura.

Sapendo che Avatar 2 narrerà di Jake e Neytiri che hanno messo su famiglia con tre figli, a tredici anni dagli eventi narrati nell'Avatar originale, ha senso che questo ciclo a fumetti copra le vicende che li hanno portati fin lì.