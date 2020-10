News Cinema

Pretty Woman e Batman: all'asta gli stivali di Julia Roberts e il cappello di Jack Nicholson

Carola Proto di 20 ottobre 2020

A Londra, a dicembre, verranno messi all'asta memorabilia cinematografici come il giubbotto di Tom Cruise in Top Gun, gli stivali di Julia Roberts in Pretty Woman, il cappello di Jack Nicholson in Batman. Chi offre di più?