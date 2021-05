Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, il trailer italiano del film Netflix!

News Cinema

Dal 3 giugno saranno in streaming su Netflix le due parti dell'anime Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, grande ritorno di un franchise amatissimo in Italia.

Possiamo mostrarvi il trailer italiano di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, l'anime che riporterà il mito di una generazione femminile (anche italiana) su Netflix, a partire dal 3 giugno, quando verranno pubblicate le due parti di questo lungometraggio diretto da Chiaki Kon e realizzato dalla storica Toei Animation.

La vicenda vede Tokyo prossima alla celebrazione dell'ultima elissi totale di sole del secolo. Nel buio che avvolge via via la città compare sulla scena il Circo della Luna Spenta (visto già dalla quarta serie dell'anime originale), i cui membri sono interessati a dominare la luna e la terra, utilizzando inquietanti incubi di nome Lemuri per ottenere il leggendario Silver Crystal. Contemporaneamente, Usagi e la sua futura figlia Chibiusa incontrano Pegasus, sempre alla ricerca della fanciulla guerriera in grado di sciogliere il sigillo del Golden Crystal.



Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - The Movie: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Sailor Moon, da dove arriva il mito e dove trovare il prequel Pretty Guardian Sailor Moon Crystal

Basata sul manga di Naoko Takeuchi, pubblicato dal 1991 al 1997, la serie anime Sailor Moon è partita già nel 1992 e si è conclusa anche nel 1997, dando il via alla sua popolarità italiana dal 1995, anno della sua prima trasmissione. Si tratta di una delle serie anime più amate di sempre, specie dalla generazione delle bambine negli anni Novanta: per loro è paragonabile a quello che i miti anime degli anni Ottanta erano stati per la generazione precedente.

Questo Pretty Guardian Sailor Moon Eternal è il prosieguo, sotto forma di due lungometraggi, del revival-remake Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, realizzato tra il 2014 e il 2016, attualmente disponibile su Rai Play. Se Crystal adattava i primi tre archi narrativi del manga di Takeuchi, Eternal si propone di continuare il riassunto delle vicende a partire dal quarto. Leggi anche Sailor Moon e i nuovi film Netflix fino all'estate, ecco il lungo trailer