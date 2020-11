Presidenziali USA: il rap di Jack Black "Vote Motherfucker"

News Cinema

Oggi 3 novembre è l'ultimo giorno possibile per votare il nuovo o confermare il vecchio presidente degli Stati Uniti. Jack Black invita i cittadini a fare il loro dovere rappando "Vote Motherfucker".

Le elezioni per la Presidenza degli Stati Uniti sono sempre una questione molto delicata. La persona che per quattro anni dovrà sedere alla Casa Bianca può fortemente condizionare le sorti sociali ed economiche dei quasi 330 milioni di cittadini americani, nonché del resto mondo con una politica estera più o meno aggressiva.

Il 2020 ci ha messo a dura prova sotto molto aspetti ed eleggere il presidente sbagliato potrebbe davvero portare verso un futuro tetro. Meglio dare fiducia al nuovo Joe Biden o confermare Donald Trump in carica?

La mobilitazione delle celebrità sui social per sensibilizzare gli americani è stata senza pari: Leonardo DiCaprio, Sharon Stone, Bradley Cooper, Will Smith, Jennifer Aniston, Dwayne Johnson, solo per citarne alcuni, hanno ripetutamente ricordato ai loro follower come votare, quando votare e dove votare, essendo possibili negli USA diverse forme di foto spalmate su vari giorni a seconda delle leggi dei singoli stati.

Oggi è il 3 novembre, ultimo giorno possibile per votare e Jack Black si è lanciato in un rap per invitare al voto i cittadini che ancora non l'hanno fatto. L'urgenza ha spinto l'attore a usare parole "forti": Vote Motherfucker Vote!. Tra le tante risposte al post, ci sono quelle di Kevin Bacon, "Oggi questo rap vive gratis nella mia testa", e di Josh Brolin, "Hahahahahaha".

Nel video del rap qui sotto si vede anche una platea piena di gente, quando Black e Kyle Gass in tour con la loro identità musicale di Tenacious D, aizzarono la folla per il voto di metà mandato del 2018.