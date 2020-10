Presentata la 15° Festa del cinema di Roma, all’insegna della sobrietà e della voglia di ripartire

News Cinema

Un anno particolare, per tutto il mondo del cinema anche per la Festa di Roma, la cui 15° edizione è stata presentata dal direttore Antonio Monda, guardando al futuro, ai giovani autori e alla voglia di ripartire, seppure con la sobrietà e il rispetto di un momento così grave.

Il quindicesimo anno non sarà come tutti gli altri, su questo non c’è dubbio. La Festa di Roma ha presentato oggi all’Auditorium Parco della Musica, probabilmente fra poco intitolato a Ennio Morricone, la sua nuova edizione, in epoca di pandemia. Fra mascherine in presenza e trasmissione in digitale, si è parlato di un anno ovviamente all’insegna della sobrietà, ma anche della voglia di ripartire, magari proprio dal futuro, dai giovani autori italiani che affolleranno il programma.

Proprio a Morricone sarà dedicato un omaggio a tono, con tutte le note che allieteranno il tappeto rosso provenienti dal suo repertorio. A proposito di omaggi, non mancherà il ricordo di Federico Fellini, in occasione dei cento anni dalla nascita. Un’edizione che si aprirà ancora di più alla città, coinvolgendo molte di quelle sale che sono in prima fila e in sofferenza in questi mesi di crisi di prodotto. “Al pubblico dobbiamo tutto questo”, ha detto la presidente Laura Delli Colli. “Le parole chiave saranno passione, scoperta, emozione, rivendichiamo il diritto agli incontri culturali e speriamo di riaccendere l'attenzione intorno al cinema. I luoghi della Festa saranno distribuiti in tutta la città, a partire dal distretto Fiume, con cinque sale”.

Il tutto proprio mentre è atteso a ore un nuovo decreto sicurezza che probabilmente diminuirà ancora, riducendoli a 200, i posti massimi concessi per ogni evento al chiuso. Ma come si eviteranno assembramenti durante l’evento, previsto dal 15 al 25 ottobre? Lo spauracchio più temuto sembra essere Totti, con la sua presenza attesissima a un incontro con il pubblico e alla proiezione in anteprima del documentario a lui dedicato da Alex Infascelli, Mi chiamo Francesco Totti. “Avrà accesso all’auditorium solo chi avrà titolo di ingresso”, ha spiegato la direttrice generale Francesca Via. “Per evitare assembramenti il red carpet sarà oscurato, ma potrà essere vissuto in sicurezza dalla cavea superiore, entrando da un ingresso laterale e occupando i posti contrassegnati da un adesivo, fino a una capienza ridotta del 40%”. A breve le informazioni su come prenotare il posto per vedere dall’alto il tappeto rosso del vostro divo preferito, quindi, Totti incluso.

Il direttore Monda, all'ultimo anno del suo mandato, ha invitato alla ripartenza (“the show must go on”), ricordando come gli Stati Uniti nel 1929, periodo di massima crisi, seppero risollevarsi realizzando due gioielli dello skyline newyorkese come il Chrysler e l’Empire State Building. “Ci saranno eventi popolari, mainstream e altri molto raffinati”, ha rinvendicato Monda, “saranno rappresentati 26 paesi diversi, con 17 registe donne, 20 prime mondiali, e un manifesto splendido che ci invita alla comunione e dell’amore interrazziale. Siamo contenti del programma, nonostante il rinvio di un anno secco dell’uscita di film di due registi già venuti come Wes Anderson e Steven Spielberg. Sono orgoglioso di puntare al futuro, con ben cinque opere prime italiane previste”.

Il film di apertura sarà l’atteso nuovo lavoro della Pixar, Soul, mentre a chiudere ci penserà il film di Francesco Bruni, Cosa sarà, con Kim Rossi Stuart, che “racconta con tono agrodolce l'esperienza di Bruni con malattia”. Due i premi alla carriera: a Pete Docter, a capo della Pixar oltre che regista di Soul, Inside Out, Up e Monsters & Co., e a Steve McQueen, “dopo soli quattro film già uno dei maggiori autori del mondo”, secondo Monda. Sarà a disposizione del pubblico una piattaforma streaming in cui si potrà vedere “una selezione dei film presentati e uno in esclusiva, il documentario di Herzog e Oppenheimer, Fireball: Visitors from Darker Worlds."

In selezione ufficiale saranno due i film italiani: Fortuna di Nicolangelo Gelormini, con Valeria Golino, e The Shift di Alessandro Tonda. Fra i titoli che vi segnaliamo, nelle varie sezioni, Ammonite, con Saoirse Ronan e Kate Winslet, True Mothers di Naomi Kawase, Des Hommes di Lucas Belvaux, con Gérard Depardieu, Druk di Thomas Vinterberg, Eté 85 di François Ozon, Small Axe, tre film di Steve McQueen sui cinque da lui dedicati quest'anno alla comunità caraibica di Londra fra il 1969 e il 1982, Supernova con Colin Firth e Stanley Tucci, La vita che verrà di Phyllida Lloyd, L'ombra delle spie con Benedict Cumberbatch, Palm Springs di Max Barbakow, Peninsula di Sang-ho Yeon, Seize Printemps di Suzanne Lindon.

Ci saranno poi i restauri di due classici del nostro cinema come Padre Padrone dei fratelli Taviani e In nome della legge di Pietro Germi, la retrospettiva è dedicata a un maestro del cinema indiano, Satyajit Ray. Non mancheranno i consueti Incontri, che vedranno protagonisti personaggi molti diversi fra loro come la scrittrice Zadie Smith, i fratelli D’Innocenzo e Manetti, Gabriele Mainetti, che presenterà alcuni film del suo prossimo film Freaks Out, Francesco Totti, con Pierfrancesco Favino a fare da padrone di casa, Steve McQueen, Werner Herzog, via zoom, François Ozon, Gianfranco Rosi, il grande Thom Yorke, Damien Chazelle e altri.

Per il programma completo e ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale della Festa.