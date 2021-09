Premio Cat 2021: aperte le iscrizioni al concorso nazionale di recensioni di film e serie tv

News Cinema

Il bando per il concorso nazionale di critica cinematografica che rende omaggio al critico Giulio Cattivelli è aperto.

Avete tra i 16 e i 26 anni e pensate di essere bravi nel commentare i film e le serie che vedete? Ecco, invece di scrivere i post sui social, provate a cimentarvi con un testo più ragionato che possa esprimere la vostra opinione. Il Premio Cat è nato nel 2017 come omaggio al giornalista e critico di cinema piacentino Giulio Cattivelli nel ventennale della sua scomparsa grazie al progetto di Piero Verani. Dopo il successo delle prime quattro edizioni, e grazie alla fondamentale collaborazione con Fondazione di Piacenza e Vigevano e Libertà, l’associazione Cinemaniaci conferma il progetto e lancia il Premio Cat 2021 sempre con la doppia formula tra concorso nazionale di critica cinematografica e ciclo di incontri sul cinema a Piacenza disponibili online per chiunque. La duplice iniziativa del seminario e concorso di critica cinematografica costituisce un’occasione preziosa per promuovere l’educazione all’audiovisivo e l’elaborazione scritta nella forma breve che caratterizza la comunicazione contemporanea.

Il Premio Cat prevede ricompense in denaro e pubblicazioni. Il concorso è attivo dall'11 settembre all'11 novembre 2021 e l'iscrizione è gratuita. Le categorie di concorso sono quattro: recensione-tweet da 280 caratteri (max), recensione standard di min 1.000 e max 1.400, la recensione di min 2.000 e max 4.000 e saggio breve di min 5.000 e max 7.000 (tutte con spazi inclusi). Le prime due sezioni riguardano film distribuiti tra 1 gennaio e 11 novembre; la sezione del saggio breve è sulla serialità (nel bando c’è un elenco di dieci serie tra cui scegliere l’oggetto di cui occuparsi). La sezione della recensione lunga è tematica e, se lo scorso anno si era scelto un focus sull'ambiente, quest’anno è l’anniversario dell'11 settembre a essere al centro dell'attenzione, con una selezione di dieci titoli che hanno raccontato quel tragico evento dell'attacco al World Trade Center. La giuria è composta da esperti di critica cinematografica e rappresentanti del mondo dell’arte e della cultura. Per maggiori dettagli e per iscriversi, è disponibile il sito ufficiale del Premio Cat.

Questi i sostenitori principali del Premio Cat: Fondazione di Piacenza e Vigevano, Regione Emilia Romagna con Arci per il progetto Polimero e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati Media partner: Film TV, Comingsoon.it, Editoriale Libertà, Del Papa Servizi Fotografici.