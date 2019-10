Premio Cat 2019: il bando per il contest riservato ai giovani critici aperto fino al 31 ottobre

News Cinema

I giovani aspiranti alla critica cinematografica hanno ancora pochi giorni per inviare i loro materiali all'Associazione Culturale Cinemaniaci di Piacenza e vincere premi in denaro e pubblicazioni.

Chiuderà il prossimo 31 ottobre il bando per partecipare all'edizione 2019 del Premio Cat, il contest di critica cinematografica da Cinemaniaci Associazione Culturale che giunge quest'anno alla sua terza edizione.

Se avete tra i 16 e i 25 anni e la vostra passione è la critica cinematografica, vi restano ancora pochi giorni quindi per inviare i vostri scritti e tentare di vincere premi in denaro e sotto forma di pubblicazione, convincendo con l'arguzia della vostra analisi e la qualità della vostra scrittura una giuria composta da Enrico Magrelli (Hollywood Party Rai Radio 3), Barbara Belzini (Quotidiano Libertà), Nanni Cobretti (i400calci.com), Irene Dionisio (regista; già direttrice del Lovers Film Festival), Mauro Gervasini (Film Tv, Mostra del cinema di Venezia), Claudio Bartolini e Ilaria Floreano (Edizioni Bietti).

Le categorie di concorso sono quattro: recensione-tweet da 280 caratteri (max), recensione standard di min 1.000 e max 1.400, la recensione di min 2.000 e max 4.000 e saggio breve di min 5.000 e max 7.000 (tutte con spazi inclusi).

Per maggiori informazioni basta visitare la pagina del sito dell'Associazione Cinemaniaci nella sezione dedicata al Premio Cattivelli.

Il Premio Cat è nato nel 2017 come omaggio al giornalista e critico di cinema piacentino Giulio Cattivelli nel ventennale della sua scomparsa grazie al progetto di Piero Verani.

Dopo il successo delle prime due edizioni, e grazie alla fondamentale collaborazione con Fondazione di Piacenza e Vigevano e Libertà, l’associazione Cinemaniaci conferma il progetto e lancia il Premio Cat 2019 sempre con la formula del “doppio binario”: un concorso nazionale di recensioni cinematografiche e un ciclo di workshop di cinema a Piacenza a cura di esperti del settore.

La duplice iniziativa del seminario e concorso di critica cinematografica costituisce un’occasione preziosa per promuovere l’educazione all’audiovisivo e l’elaborazione scritta nella forma breve che caratterizza la comunicazione contemporanea.