Premio Afrodite 2024: la prima premiata, il 7 marzo, sarà Paola Cortellesi per C'è ancora domani

News Cinema

È prevista per il 7 marzo la cerimonia di consegna del Premio Afrodite, che celebra il talento femminile nel campo dell'audiovisivo. La prima a ricevere il riconoscimento sarà Paola Cortellesi per il film fenomeno dell'anno C'è ancora domani.

Il 7 marzo, un pugno di ore prima della Festa della Donna, il talento femminile verrà celebrato grazie al Premio Afrodite, che viene assegnato a quante si sono distinte nel corso dell'anno nel campo dello spettacolo, e quindi al cinema e in televisione.

Arrivato alla ventunesima edizione, Il Premio Afrodite è stato ideato dall'Associazione Donne nell'Audiovisivo - Women in Film Italy. La sua direzione artistica, formata da Cristina Zucchiatti e Paola Poli, è lieta di annunciare che la prima premiata dell'edizione 2024 sarà Paola Cortellesi per aver scritto, diretto e interpretato il film evento dell’anno C'è ancora domani.

La cerimonia di consegna del Premio Afrodite 2024 è prevista per il 7 marzo, alle 19:30 al Cinema Barberini di Roma, dove anche altre figure dell’industria dell'intrattenimento riceveranno un riconoscimento, com'è ormai consuetudine. La giuria, come sempre, assegna il Premio Afrodite alle donne che hanno dimostrato una particolare sensibilità alle tematiche che riguardano il genere femminile, e/o a quante hanno dato un importante contributo alla diffusione della cultura nel nostro paese.

Nel corso degli anni, hanno ricevuto il Premio Afrodite grandi personalità del mondo dello spettacolo. Fra queste, Cinzia TH Torrini, Clare Peploe, Francesca Archibugi, Cristina Comencini, Virna Lisi, Claudia Gerini, Laura Morante, Stefania Rocca, Elena Sofia Ricci, Laura Chiatti, Maria Sole Tognazzi, Margherita Buy, Fiona May, Nicole Grimaudo, Maria Pia Calzone, Barbora Bobulova.

Fra le responsabili di aree professionali specializzate del set, ricordiamo Laura Muccino e Annamaria Sambuco per il casting, Ludovica Rampoldi tra le sceneggiatrici e Cecilia Zanuso per il montaggio.

Ricordiamo che l'Associazione Donne nell'Audiovisivo-Women in Film Italy, attiva dal 1996, rappresenta tutte le professionalità del settore audiovisivo, ed è affiliata alla rete Women in Film and Television International, presente in tutto il mondo.