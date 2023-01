Premiato con due Golden Globe, Everything Everywhere All at Once torna nei cinema italiani

News Cinema

Fresco della vittoria di due Golden Globes (Michelle Yeoh miglior attrice protagonista in un film commedia o musicale e Ke Huy Quan miglior attore non protagonista), Everything Everywhere All at Once, tornerà nelle sale italiane il 2 febbraio con I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Golden Globe 2023: Le dichiarazioni dei due premiati Michelle Yeoh e Ke Huy Quan

“È stato un viaggio stupefacente quello che mi ha permesso di essere qua oggi, una battaglia incredibile, ma credo che ne sia valsa la pena!”, ha dichiarato Michelle Yeoh ritirando il premio. “Ricordo che venire a Hollywood per me era un sogno che si realizzava… finché non sono arrivata davvero! Perché… guardate la mia faccia. Quando sono arrivata mi hanno detto ‘sei una minoranza’ e io ho risposto: ‘no, questo non è possibile’. […] Voglio ringraziare A24 e Ley Line per aver creduto in questi due splendidi geni, i Daniels, che hanno avuto il coraggio di scrivere di una donna molto ordinaria, un’immigrata asiatica, una madre, una figlia. Mi è stato fatto il dono di poter interpretare questa donna che risuonava così profondamente con me e con tante altre persone. Perché alla fine dei conti ovunque si trovasse, in qualunque universo fosse, non stava facendo altro che lottare. Lottare per amore, lottare per la sua famiglia”.



“Quando ho iniziato a recitare da bambino in Indiana Jones e il tempio maledetto, mi sentivo molto fortunato per essere stato scelto”, ha commentato Ke Huy Quan. “Crescendo, ho iniziato a chiedermi se fosse tutto lì, se fosse stata solo fortuna. Per molti anni, ho avuto paura di non avere altro da offrire. Qualunque cosa facessi, non riuscivo a superare quanto avevo ottenuto da bambino. Poi, più di 30 anni dopo, i Daniels hanno pensato a me. Si sono ricordati di quel bambino e mi hanno dato l’opportunità di provarci di nuovo. Tutto ciò che è successo da quel momento in poi è stato incredibile”.

