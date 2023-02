Premi César 2023: stravince con 6 riconoscimenti La notte del 12

News Cinema

Al film La notte del 12, distribuito in Italia da Teodora Film, ben sei premi César, incluso quello per miglior film e miglior regia. Tutto il Palmarés.

In un weekend stracolmo di premiazioni, anche in Europa sono stati assegnati dei riconoscimenti importanti: si tratta dei César, che premiano il meglio del cinema francese e hanno visto trionfare con sei premi il film di Dominik Moll, La notte del 12, uscito in Italia con Teodora Film lo scorso 29 settembre, un giallo che ruota attorno a un femminicidio. Presentato in selezione ufficiale all'ultimo Festival di Cannes, il film di Dominik Moll è stato una delle sorprese dell'anno al botteghino francese, con quattro settimane nella top ten degli incassi e oltre 500.000 spettatori, e ha inoltre raccolto delle critiche eccellenti, soprattutto per il modo in cui rilegge la tradizione del noir in chiave femminista. Ma vediamo in dettaglio tutto il palmarés:

Premi César 2023

Miglior film: La notte del 12

Miglior regia: Dominik Moll per La notte del 12

Miglior attrice: Virginie Efira per Revoir Paris

Miglior attore: Benoît Magimel per Pacifiction - Tourment sur les îles

Miglior attrice non protagonista: Noémie Merlant per L'innocente

Miglior attore non protagonista: Bouli Lanners per La notte del 12

Miglior speranza femminile: Nadia Tereszkiewicz per Forever Young

Migliore speranza maschile: Bastien Bouillon per La notte del 12

Miglior opera prima: Saint Omer di Alice Diop

Miglior sceneggiatura originale: Louis Garrel, Tanguy Viel, Naïla Guiguet, per L'innocente

Miglior film straniero: As Bestas di Rodrigo Sorogoyen

Miglior sceneggiatura non originale: Gilles Marchand e Dominik Moll per La notte del 12

Miglior film d'animazione: Ma famille Afghane di Michaela Pavlatova.

Il sesto César per La notte del 12 è quello per il sonoro. Ed ecco il trailer del film.