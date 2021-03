Premere play su Tom & Jerry e vedere Zack Snyder's Justice League: errore umano o tattica promozionale?

News Cinema

In uscita ufficialmente il 18 marzo, a quanto pare la versione Justice League di Zack Snyder è stata caricata sulla piattaforma streaming per sbaglio al posto del film su Tom and Jerry.

Vi state accomodando sul divano perché avete l'impellente necessità di vedere (o far vedere ai vostri figli) il film di Tom & Jerry. Lanciate l'applicazione HBO Max, trovate il film sulla prima pagina in quanto è un fresco arrivo e premete play. Nel film che inizia però non ci sono gatti né topi animati mescolati a riprese in live action, anzi. C'è la versione in 4:3, lunga, severa, caustica, desaturata e vietata ai minori di Justice League. Sì proprio quella, la Snyder Cut in arrivo negli Stati Uniti e su vari servizi streaming italiani il prossimo 18 marzo.

Sono stati alcuni spettatori di HBO Max a segnalare l'anomalia sui social media. Uno di questi ha scritto su Twitter: "Volevo mettere Tom & Jerry per avere un po' di compagnia in sottofondo e invece ho visto un'ora di un fantastico film". A quel punto sono iniziati ad apparire online screenshot di Batman, Superman e Wonder Woman prima che qualche informatico ai server di HBO Max si accorgesse dell'errore, interrompesse il film e rimettesse Tom & Jerry al suo posto. Ma come molti suggeriscono, siamo sicuri che sia stato un errore e non una geniale e alternativa spinta promozionale al film? Nessuno, tra Warner Bros, HBO Max e DC Comics, ha ufficialmente commentato l'accaduto.

Certo che è difficile pensare a uno sbaglio sapendo che Tom & Jerry era già disponibile sulla piattaforma dal 26 febbraio e che fino a ieri non ci fosse stato nessun problema nel mandarlo in play. Detto questo, nell'arco di un'ora, tutto era tornato alla normalità, mentre Twitter inviava notifiche a nome della Warner Bros, per invitare gli utenti che avevano postato immagini del film a rimuoverle, pena la chiusura dell'account.

Qui sotto il trailer di Zack Snyder's Justice League e più in basso quello di Tom & Jerry (in arrivo da noi in streaming lo stesso 18 marzo, attenzione a non confondervi!).



Zack Snyder's Justice League: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD