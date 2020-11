Predator torna ancora in un quinto film, c'è già un regista

News Cinema

In arrivo un quinto capitolo di Predator, settimo se si calcolano gli Alien vs. Predator: un regista è stato già scelto e ha lavorato finora nell'ombra...

Predator sta per tornare, per un quinto capitolo o per un settimo, se inserite nel canone anche i due Alien Vs. Predator: la notizia è stata data da Deadline, a quanto pare anticipando un annuncio più atmosferico e più tarato sui fan, che il regista Dan Trachtenberg stava preparando con i 20th Century Studios (ormai parte della Disney). Ha confermato via Twitter lo scoop proprio l'autore di 10 Cloverfield Lane e in tv di Black Mirror e The Boys: "Doveva essere una sorpresa, sono quasi quattro anni che ci lavoro, m'intristisce che ciò che avevamo in serbo per farvi scoprire questo film non sarà più usato. Mannaggia. Ma comunque... EVVIVA!" Leggi anche The Predator: Bobo Vieri rider per un giorno

Predator 5, di cosa parlerà il film di Dan Trachtenberg?