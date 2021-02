Predator 5: nuovi dettagli sulla trama e sulla protagonista Comanche

News Cinema

Dan Trachtenberg inizierà in estate la lavorazione del quinto Predator, e intanto emergono interessanti dettagli sulla storia.

Anche se The Predator, tre anni fa, non è stato accolto molto bene, c'è ancora speranza per un sequel migliore, il quinto (escludendo i crossover con gli Alien), affidato come sappiamo alle mani del regista di Cloverfield, Dan Trachtenberg. Sappiamo che le riprese inizieranno a maggio a Calgary, in Canada, e avevamo già visto che è coinvolta nella storia una guerriera comanche. Adesso, però, ci sono ulteriori dettagli sul personaggio, che si chiama Kee, e sulla trama, che sembra una classica storia di formazione ed eroismo al femminile:

Molti anni fa, quando nessun europeo si era ancora avvicinato alle loro terre, i Comanche avevano una società e regole di genere molto precise. Kee è molto affezionata al fratello più piccolo, Taabe, che viene cresciuto come un capo. Kee, capace come qualsiasi giovane uomo nella tribù, è sempre stata un'insegnante e fonte di ispirazione per Taabe. Secondo la tradizione comanche lei è "Patsi", la sorella più grande che ha aiutato a dargli forma. Kee è una veggente e ha conoscenze che gli altri non hanno. È un maschiaccio che vuole mettersi alla prova nel mondo maschile dei Comanche. Quando il pericolo minaccia tutti loro, Kee si impegna a dimostrare di essere brava come ogni altro giovane guerriero.

Il pericolo sarà, ovviamente, l'arrivo dei cacciatori spaziali con le treccine. Adesso non ci resta che aspettare di conoscere il cast, che verrà annunciato a breve.