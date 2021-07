Predator 5, il titolo e le speranze dei produttori per il nuovo capitolo

News Cinema

Il produttore John Davis ammette i problemi della saga di Predator negli anni, ma promette che Predator 5 sarà all'altezza del primo. Quale sarà la sua trama? Quale titolo avrà?

Predator 5 si avvicina: il producer John Davis, durante la promozione del suo Jungle Cruise, ha confermato che le riprese del film sono terminate e che il titolo del lungometraggio è, come si era vociferato, Skull. Cosa più importante, sono state confermate anche le voci riguardanti la sostanza del racconto, perché la sceneggiatura di Patrick Aison narra il primo viaggio del bellicoso alieno sulla Terra, spostandosi quindi in un'epoca di molto antecedente a quella presente/futuristica che ricordiamo. Confermata inoltre una protagonista femminile per la storia.

Ricordiamo che era trapelata una trama che vedeva una protagonista comanche affrontare l'invasore, prima ancora della colonizzazione europea delle Americhe. Davis non ha fornito dettagli di questo tipo, ma in passato aveva paragonato il film di Dan Trachtenberg (regista di 10 Cloverfield Lane) a Revenant, ammiccando a quel tipo di visceralità... primordiale.

Predator Skull: ritorno alle origini per la saga?

Comprensibilmente i fan della saga di Predator sono un po' dubbiosi. Appena tre anni fa The Predator, diretto dallo Shane Black che fu nel cast dell'originale Predator (1987) con Arnold Schwarzenegger, non è stato di certo un grande successo: 160 milioni di dollari per 88 di costo si è rivelato un responso al boxoffice piuttosto tiepido, tanto che l'esistenza stessa del prossimo Skull, ancora senza data d'uscita, ha sorpreso molti osservatori, anche se Davis ha assicurato che l'idea fluttuava ancora prima che il film di Black fosse completato. Comprensibilmente ottimista su Predator 5 Skull, John si è lasciato andare e ha azzardato in un'intervista con Collider:

Credo che sarà, penso, il secondo miglior film della saga... se non il primo, o per lo meno all'altezza del primo. Mi spiego? Penso che il primo fosse un film meraviglioso e interessante, so che cosa funzionò in quel caso. La mia sensazione è che in un certo senso non siamo mai tornati a quel livello. Siamo andati in altre direzioni. Penso che questo film completerà il primo con onore. Sarà altrettanto buono.