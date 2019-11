News Cinema

A dirigerlo sarà George Tillman Jr., autore del notevole Il coraggio della verità.

La Paramount Pictures sta stringendo gli accordi finali per la realizzazione di Power to the People, film che racconterà dell’amicizia che legò Huey P. Newton e Bobby Seale (foto sopra), fondatori del movimento politico delle Pantere Nere. Nate a Oakland, California, nel 1966, le cosiddette Black Panthers si formarono come atto di protesta contro la violenza perpetrata dalle forze dell’ordine nei confronti della popolazione afroamericana. La forza propulsiva del movimento crebbe con enorme velocità, tanto da allargarsi in tutto il Paese nel corso degli anni ’70. Ben presto l’establishment politico e istituzionale statunitense cominciò a vedere la spinta radicale delle Pantere Nere come una minaccia per lo status quo americano, anche perché i loro atti dimostrativi non escludevano la violenza, tutt’altro. Dopo aver perso il favore dell’opinione comune a causa di errori strategici e atti violenti, le Pantere Nere si sciolsero definitivamente nel 1982.

La sceneggiatura di Power to the People è stata scritta da Gregory Allen Howard, autore specializzato nel portare sul grande schermo esponenti di rilievo della società afroamericana: ha raccontato infatti la storia del coach Herman Boone ne Il sapore della vittoria con Denzel Washington; ha portato sul grande schermo Muhammad Ali nel film di Michael Mann e più recentemente ha sceneggiato Harriet, biopic dedicato ad Harriet Tubman, ex-schiava che liberò decine di persone adoperando le connessioni della Underground Railway. A dirigere il film sarà invece George Tillman Jr., il quale lo scorso anno ha realizzato uno dei film di impegno civile più riusciti degli ultimi tempi, Il coraggio della verità con Amandla Stenberg, Common e Issa Rae. Se lo avete perso in sala vi consigliamo vivamente di recuperarlo. E magari di leggere anche il bel libro di Angie Thomas da cui è tratto.