Power Rangers: "Siamo più come Iron Man o Spider-Man?" si chiedono i ragazzi nel nuovo trailer

Ripensato per l'attuale generazione di adolescenti, senza dimenticare chi è cresciuto guardando la serie TV degli anni 90, Power Rangers si presenta in un nuovo trailer da un minuto. Esplosioni, combattimenti e un inizio che ricorda Chronicle, il film è diretto da Dean Israelite e interpretato dai cinque giovani Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G. e Ludi Lin. Il cast include anche nomi di stimati attori come Elizabeth Banks e Bryan Cranston.

Questa la trama ufficiale: quando scoprono che la cittadina di Angel Grove e il Mondo intero sono sul punto di essere distrutti da una temibile minaccia aliena, cinque normalissimi teenager dovranno unire le proprie forze per trasformarsi in qualcosa di straordinariamente potente. Il film dei Power Rangers esce in Italia il 6 aprile distribuito da 01 Distribution.