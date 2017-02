Power Rangers: in esclusiva il nuovo poster italiano del film

Power Rangers, reboot dell'omonima saga, si mostra, in anteprima su Comingsoon.it, con un nuovo poster italiano fiammante, mentre ci avviciniamo all'uscita del film, prevista per il 6 aprile di quest'anno. Storicamente, il lungometraggio sarebbe il terzo exploit cinematografico dei cinque dinamici teenager di Angel Groove, dopo Power Rangers - Il film (1995) e Turbo - Power Rangers - Il film (1997). La serie televisiva, che rimane l'incarnazione principale del franchise, quella che ha motivato i ragazzi di tutto il mondo dal 1993 al 1996, ha visto svariati spin-off e sequel per il mercato televisivo e dell'home video.