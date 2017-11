Poveri ma ricchissimi: il trailer della commedia con Christian De Sica e Enrico Brignano

A Natale 2017 torna la famiglia Tucci in Poveri ma richissimi, sequel della commedia diretta da Fausto Brizzi (eliminato dai crediti di questo film per le recenti e note vicende di cronaca), con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Ubaldo Pantani, Massimo Ciavarro, Tess Masazza e con Paolo Rossi. Il film sarà al cinema dal 14 dicembre distribuito da Warner Bros. Pictures, ecco intanto il trailer ufficiale del film:





In Poveri ma ricchissimi, torna la famiglia Tucci, sempre più ricca e sempre più cafona ma con una passione nuova: la politica. Ai Tucci l'ostentazione del lusso non basta più, hanno capito che la vera svolta è il potere. E così decidono di indire un referendum che permetta al loro paesino di uscire dall'Italia, dichiararsi Principato indipendente e proporre così nuove leggi. Una vera e propria “Brexit Ciociara”, un Principato a conduzione familiare con a capo un uomo dalla pettinatura improbabile, un solido conto in banca, ma soprattutto molto cafone: Danilo Tucci, l'unico leader al mondo che fa più gaffes di Donald Trump.