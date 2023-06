Povere Creature!: primo trailer ufficiale originale del film di Yorgos Lanthimos

News Cinema

Questa specie di Frankenstein femminile e femminista con Emma Stone protagonista arriverà nei cinema italiani il 12 ottobre (ma prima c'è Venezia...). Ecco il primo trailer ufficiale del film.

Povere creature!, titolo italiano di Poor Things, il nuovo film dei Yorgos Lanthimos, arriverà nei cinema italiani il 12 ottobre, e viene data per scontata da tutti la sua presenza, probabilmente in concorso, al Festival di Venezia 2023. Quella Venezia che nel 2018 gli ha conferito il Gran Premio della Giura per il suo La favorita.

Guarda caso, protagonista di Povere creature!, liberissima rilettura al femminile e femminista del Frankenstein di Mary Shelley, è proprio la Emma Stone che fu in La favorita, al cui fianco in questo nuovo film appaiono Willem Dafoe, Mark Ruffalo e Ramy Youssef.

Questo che vedete qui di seguito è il primo trailer ufficiale originale di Povere Creature!:



Povere Creature!: Il Primo Trailer Ufficiale del Film- HD

Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l'incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più decisa nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e l’emancipazione.

Basata sul libro di Alasdair Gray, la sceneggiatura è stata scritta da Tony McNamara, rendendo questa la seconda collaborazione tra Lanthimos e McNamara (La favorita). Il film è stato prodotto da Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos ed Emma Stone.