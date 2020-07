Possessor: il primo trailer red band del film di Brandon Cronenberg

News Cinema

Promette di seguire le orme del padre Brandon Cronenberg, il cui nuovo film, Possessor, è stato presentato con successo al Sundance e che si mostra con un primo trailer vietato ai minori.

Buon sangue non mente, si potrebbe proprio dire in questo caso, perché non c'è dubbio che Brandon Cronenberg da papà David abbia imparato parecchio. Il regista di Antiviral ha realizzato un nuovo film, intitolato Possessor, di cui è stato appena diffuso il primo, breve teaser trailer red band, ovvero con abbondanza di sangue e scene inquietanti.

La storia ha al centro l'agente Tanya Vos (la sempre bravissima Andrea Riseborough), che lavora per un'organizzazione segreta che usa una tecnologia di impianti neurali per entrare nel corpo di altre persone e trasformarle in killer per conto di ricchi clienti.

Ci sbaglieremo ma quei macchinari e tutto quel rosso sono un chiaro omaggio di Brandon al cinema del padre. Con Andrea Riseborough ci sono Christopher Abbott, Tuppence Middleton, Sean Bean, Jennifer Jason Leigh (che con Cronenberg senior ha fatto eXistenZ), Rossif Sutherland e Raoul Bhaneja.