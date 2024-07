Possession. Il remake del film di Zulawski si farà alla Paramount prodotto da Robert Pattinson e diretto dal regista di Smile

News Cinema

In preparazione il remake del film culto di Andrzej Zulawski del 1981 con isabelle Adjani, Possession, Coinvolto anche Robert Pattinson e il regista di Smile, Parker Finn.

Tra i molti remake horror in preparazione desta particolare interesse quello di Possession, il bizzarro cult movie del 1981 di Andrzej Zulawski con Isabelle Adjani e Sam Neill, che, co-prodotto da Robert Pattinson e diretto dal regista di Smile, Parker Finn, ha appena trovato casa alla Paramount che l'ha spuntata dopo una guerra di offerte da parte di tutti gli studios, nessuno escluso. Non si sa ancora se Pattinson sarà anche uno dei protagonisti del film, visto che, come è stato annunciato, "il suo coinvolgimento verrà chiarito strada facendo mentre la sceneggiatura e i piani di lavoro si sviluppano".

Possession: il film di Zulawski

Uscito nel 1981, Possession era ambientato a Berlino ovest (all'epoca la città era ancora diviso) e interpretato da un giovane Sam Neill (nella foto con la protagonista Isabelle Adjani), nel ruolo di una spia che torna a casa dalla moglie e dal figlio. Tutto sembra tranquillo, finché la moglie non chiede il divorzio, e la coppia discende in un incubo che non coinvolge soltanto infedeltà e abbandono, ma anche l'omicidio, una creatura aliena dotata di tentacoli e dei doppi. Più che la trama, bizzarra e piuttosto involuta, colpirono all'epoca le immagini shock dell'accoppiamento tra Adjani e la creatura, rappresentato anche nel celebre poster. Nelle mani di Parker Finn, di cui sarà il prossimo impegno, ha tutte le potenzialità, per noi che abbiamo apprezzato Smile (di cui attendiamo il secondo capitolo, sempre diretto da lui), di diventare un film molto interessante.