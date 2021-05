Portal, il film è ancora vivo, parola di J. J. Abrams

News Cinema

J. J. Abrams ha confermato che il progetto di un film tratto dal videogioco culto Portal è ancora vivo: c'è una sceneggiatura, non ci sono ancora tempistiche certe.

Erano cinque anni che nessuno parlava più di un film tratto da Portal, il videogioco cult prodotto da Valve, con due capitoli all'attivo pubblicati nel 2007 e nel 2011: a sorpresa, quando nessuno ci stava sperando più, J. J. Abrams ha confermato a IGN che la sua Bad Robot non ha mai abbandonato il progetto, e che anzi adesso potrebbe decollare sul serio...

Abbiamo in realtà un copione per Portal in corso di scrittura proprio adesso alla Warner Bros. Siamo molto entusiasti del taglio che ha e dell'idea, sembra che questa volta finalmente si possa partire. [...] Ha un potenziale enorme per un sacco di ragioni, se non altro perché il gioco ha una narrativa limitata, per quanto esposta in modo inventivo, quindi le potenzialità sono enormi, sarà superdivertente.

A dir il vero non stupisce che un adattamento lineare di Portal incontri qualche difficoltà: nel geniale gioco originale, il giocatore si trovava a usare una tecnologia che apriva e chiudeva portali di teletrasporto per superare enigmi in diverse stanze, proposte da una misteriosa sarcastica intelligenza artificiale di nome GLaDOS. La canzone che la stessa IA cantava nei titoli di coda, "Still Alive" di Jonathan Coulton, è considerata uno dei brani più iconici nel panorama dei videogiochi più autoriali e indipendenti (creativamente prima che economicamente). S'intuiva un lore intorno a ciò che avveniva, ma la narrazione in senso canonico ha poco a che fare con quello che Portal rappresenta, anche se nel secondo capitolo le registrazioni del fondatore della misteriosa ditta Aperture avevano ampliato il mondo della storia, avvalendosi della voce di J. K. Simmons. Non possiamo che inviare un in bocca al lupo a chiunque abbia il duro compito di ricavare da Portal una sceneggiatura!