Popeye: il film riparte e alla guida c'è sempre Genndy Tartakovsky

Il regista, che aveva abbandonato il progetto nel 2015, è pronto a rimettersi al lavoro su un lungometraggio animato con protagonista Braccio di Ferro.

Una bella notizia arriva oggi dagli Stati Uniti e riguarda un film che tanto aspettavamo ma che non era mai stato realizzato. Parliamo della versione cinematografica di Popeye, un progetto a cui il regista dei 3 Hotel Transylvania Genndy Tartakovsky era particolarmente legato e che fin da giovane credeva avrebbe fatto parte del suo destino, se non altro perché il suo primo maestro di animazione era stato un disegnatore novantenne che aveva lavorato per i Fleischer Studios, che trasformarono il fumetto Braccio di Ferro in una serie di cortometraggi per la Paramount Pictures.

Il film su Popeye The Sailor si era arenato nel 2015 e sembra proprio che oggi sia stato ripreso in mano per diventare realtà. Lo ha dichiarato lo stesso regista ad Animation Magazine, spiegando di avere un accordo con il King Features Syndacate, che detiene di i diritti dei corti.

Tartakovsky aveva abbandonato il film su Braccio di Ferro perché in disaccordo con la Sony, che pretendeva un aggiornamento del personaggio. Genndy, dal canto suo, desiderava invece, come ci spiegò all'epoca il nostro espertone di animazione Domenico Misciagna “restituire in CGI i movimenti dinoccolati ed elastici, senza scheletri, tipici dell'antica animazione dei Fleischer degli anni Trenta". Dopo la sua uscita di scena, lo studio aveva affidato a T.J. Fixman, sceneggiatore Ratchet & Clank - Il film, il compito di scrivere un nuovo copione. A questo punto non sappiamo se questo verrà cestinata a favore di un'ennesima versione dello script o no, mentre è probabile che Popeye - Il film sarà sempre targato Sony.

Sperando di vedere presto realizzato il film su Braccio di ferro, vi riproponiamo il video della prova d'animazione di Genndy Tartakovsky.