Pope Francis, il documentario di Wim Wenders su Papa Francesco acquistato da Focus Features

Arriva dal marché del Festival di Cannes, la notizia che Focus Features ha acquistato per la distribuzione nelle sale Pope Francis - A MAN OF HIS WORD, il nuovo documentario di Wim Wenders con protagonista Papa Francesco. Scritto e diretto da Wenders, il film è la seconda coproduzione realizzata dal Vaticano con compagnie cinematografiche esterne, nonché la prima volta in assoluto in cui un Papa si rivolge direttamente agli spettatori, affrontando argomenti come l'ecologia, l'immigrazione, il consumismo e la giustizia sociale.



Pope Francis - A MAN OF HIS WORD è un documentario storico ma non è una biografia sul Papa, quanto piuttosto un film con il Papa. Il 13 marzo 2013, il Cardinale di Buenos Aires Jorge Maria Bergoglio, è diventato il 266° Pontefice della Chiesa Cattolica: come Papa Francesco, egli ha trasformato la comunicazione in un elemento essenziale della Chiesa, rendendola una componente chiave del suo straordinario lavoro di riforma. Nel film egli risponde alle domande che gli vengono poste da ogni parte del mondo. Immagini esclusive provenienti dagli archivi vaticani mostrano il Papa durante i suoi viaggi, intento a condividere idee e ideali.