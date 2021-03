Poor Things: Willem Dafoe nel Frankenstein al femminile di Lanthimos con Emma Stone

News Cinema

Willem Dafoe raggiunge Emma Stone in Poor Things, il film che la vede tornare a collaborare con Yorgos Lanthimos e che è una variante satirica di Frankenstein.

Un altro volto noto si aggiunge a Poor Things, il nuovo film di Yorgos Lanthimos di cui vi abbiamo raccontato giusto qualche settimana fa e che vedrà protagonista Emma Stone, già diretta dal regista ne La favorita. Parliamo di Willem Dafoe.

Deadline, che è la fonte della nostra notizia, non specifica quale sarà il ruolo dell'attore nel film che è una versione al femminile di Frankenstein. Forse si tratterà dello scienziato Godwin Baxter, che ritrova il corpo di una ragazza annegata di nome Bella e lo riporta in vita utilizzando il cervello della bimba che la giovane donna portava in grembo. Oppure potrebbe essere il dottor Dr. Archibald McCandless, che vorrebbe impadronirsi della creazione. Bella, infatti, è un personaggio piuttosto interessante: indipendente, umorale e perfino erotomane, è il sogno di ogni uomo.

Come scrive Good Reads nella sinossi ufficiale del romanzo omonimo da cui il film è tratto (e che dobbiamo ad Alasdair Gray), “Satireggiando il classico della letterature vittoriana, Poor Things è una comica allegoria politica e uno stimolante duello fra i desideri maschili e l'indipendenza femminile che porta la firma di uno dei più autorevoli autori scozzesi". Sempre a proposito della trama del film, sappiamo anche che Bella è annegata per propria volontà per sfuggire a un marito violento.

La sceneggiatura di Poor Things è di Tony McNamara, fra gli autori del copione de La favorita. E’ probabile che la sua scrittura garantisca un giusto mix fra comico e drammatico. Per quanto riguarda lo stile del film, siamo sicuri che il buon Yorgos, sempre originale e spesso disturbante, non ci deluderà. Quanto a Willem Dafoe, il suo viso così espressivo e mobile, il suo talento e i suoi tanti personaggi luciferini sono certamente la garanzia di un'ottima interpretazione.