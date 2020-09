Poltergeist: il film da vedere e commentare insieme domenica 20 settembre con SimulWatch

News Cinema

Poltergeist è un classico del 1982 del genere horror che non sapete essere stato scritto anche da Steven Spielberg. L'appuntamento su SimulWatch è per domenica 20 settembre alle 22:30.

La visione condivisa di domenica 20 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un classico del genere horror uscito in sala nel 1982. Diretto da Tobe Hooper, Poltergeist - Demoniache presenze nasce da un'idea di Steven Spielberg che firma il soggetto del film, ne è co-sceneggiatore e anche produttore. I clown e le ombre degli alberi sono le paure con cui Spielberg è cresciuto da bambino e inserirle nel film è stato un modo per esorcizzarle, nonostaste abbia preferito non occuparsi della regia che ha invece affidato a Hooper, di cui ha sempre apprezzato il lavoro da lui fatto con Non aprite quella porta. Per la bambina interpretata da Heather O'Rourke ha fatto il provino anche Drew Barrymore, la quale era piaciuta tanto a Spielberg da garantirle un ruolo nell'altro film che stava sviluppando nel 1982, E.T.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Poltergeist - Demoniache presenze e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 20 settembre alle 22:30.

Poltergeist – Demoniache presenze è un film horror del 1982 diretto da Tobe Hooper.

Steve Freeling (Craig T. Nelson) è un agente immobiliare di successo, che lavora per una società costruttrice che opera nella contea di Orange, in California. Steve vive in una casa di Cuesta Verde, un quartiere residenziale costruito dalla società di cui fa parte, con sua moglie Diane (JoBeth Williams) e i loro tre figli: l'adolescente Dana (Dominique Dunne) e i piccoli Robbie (Oliver Robbins) e Carol Anne (Heather O'Rourke). Una notte Carol Anne si alza nel sonno e comincia a parlare con la televisione accesa ma priva di segnale. Quando i genitori la trovano, la bambina con aria serena annuncia: "Sono arrivati!". Da quel momento una serie di strani fenomeni sconvolge la tranquilla esistenza della famiglia Freeling. Inspiegabilmente i mobili si muovono, le posate si piegano, i bicchieri si rompono e al centro della cucina c’è un’area del pavimento che attira qualsiasi cosa.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

