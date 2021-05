Poliziotti fuori, Bruce Willis da idolo a delusione: il film in cui Kevin Smith litigò con l'attore

News Cinema

Kevin Smith e Bruce Willis, regista e attore di Cop Out - Poliziotti fuori, si odiarono reciprocamente per tutta la durata delle riprese della commedia.

Cosa pensate di Bruce Willis? Che è un grande, vero? Ok, magari avete percepito quell'alone di svogliatezza che lo avvolge in alcuni film minori che ha fatto, quelli dimenticabili, ma Bruce è sempre Bruce. O no? Se andiamo a contare quanti siano questi film minori, molti dei non sono nemmeno transitati al cinema negli USA, scopriamo che non si tratta di roba di poco conto. Anzi, a ben guardare, gli insuccessi dell'attore superano di gran lunga i successi, ma questi ultimi sono stati di dimensioni talmente spropositate che permetteno all'immagine di Willis di vivere di rendita.

Il sesto senso, Pulp Fiction e il primo Die Hard bastano da soli a definire la sua carriera. Poi, volendo, possiamo aggiungere altri ottimi titoli come L'esercito delle 12 scimmie, Sin City, Looper, RED, Il quinto elemento e Unbreakable. No, Armageddon no. Sappiate che stiamo tralasciando una buona novantina di film in cui compare Bruce Willis, da protagonista e non, senza includere i lavori da doppiatore o voce narrante. È comunque sufficiente quello che abbiamo elencato per considerarlo un idolo? Vogliamo rispondere questo: sì, è sufficiente e Bruce è uno dei nostri idoli. Bene, anche quel grand nerd che è Kevin Smith ha sempre ritenuto l'attore un idolo personale, fino a quando lo ha diretto in Poliziotti fuori. Poi ha cambiato idea.

Poliziotti fuori: disaccordi sul set tra Kevin Smith e Bruce Willis

Uscito al cinema nel 2010, Poliziotti fuori era la commedia che Kevin Smith e Bruce Willis cercavano da un po' di tempo per lavorare insieme. Il regista aveva già manifestato anni addietro la sua stima per l'attore che risaliva fino ai tempi della divertente serie romantico-investigativa anni 80 Moonlighting. Intitolato in originale Cop Out, il film racconta la storia di Jimmy Monroe (Bruce Willis) e Paul Hodges (Tracy Morgan), due agenti di polizia alle prese con un'insolita indagine. Dopo aver fallito miseramente una missione, vengono esonerati dal servizio. Così si mettono entrambi alla ricerca di una rarissima figurina di baseball da collezione, che è stata rubata a Jimmy durante un'operazione. Quella che sembra una ricerca del tutto personale si trasforma in un vero e proprio caso che vede protagonista un gangster che ricicla denaro sporco.