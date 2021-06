Polaris: Joaquin Phoenix e Rooney Mara di nuovo insieme in un film

News Cinema

Joaquin Phoenix tornerà a dividere un set con l'amore della sua vita Rooney Mara. Il film è Polaris e lo dirige l'inglese Lynne Ramsay.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara formano una delle coppie più belle di Hollywood e presto torneranno a recitare fianco a fianco. I fan dei due attori sanno benissimo che si sono conosciuti sul set di Her ma innamorati durante le riprese di Maria Maddalena, film di Garth Davis del 2018 in cui lui era Gesù e lei Maria Maddalena. Hanno inoltre diviso il set di Don't Worry di Gus Van Sant. A riunirli sarà la regista inglese Lynne Ramsay, che ha già diretto Phoenix in A Beautiful Day - You Were Never Really Here.

Il nuovo film che vedrà Joaquin Phoenix e Rooney Mara duettare si intitola Polaris e non se ne sa praticamente niente. Qualcuno suggerisce che si tratti dell'adattamento di un romanzo, e sono stati tirati in ballo sia il thriller "Polaris" di Michael Northrop (che è ambientato su una nave) che il "Polaris" fantascientifico di Jack McDevitt, secondo libro di una serie. E tuttavia, parlando proprio del buon Joaquin e del nuovo progetto a El Español, Lynne Ramsay ha accennato a un'idea originale. Queste le sue parole: "E’ matto, ma è il miglior attore che abbia mai incontrato. Ogni cosa che fa sul set ha una ragione ben precisa. Le cose diventano molto più difficili quando hai un'idea originale come questa, ma è impossibile non sentirsi elettrizzati quando stai preparando un film con Joaquin".

Ignoriamo quando potrebbero partire le riprese di Polaris. Phoenix è piuttosto impegnato di questi tempi. Al momento sta girando un film intitolato Disappointment Blv con Ari Aster (regista di Midsommar), e poi interpreterà Napoleone Bonaparte per Ridley Scott in Kitbag. Il film della Ramsay non è quindi fra le sue attuali priorità, a meno che l'idea di lavorare con la sua bella non lo porti a cambiare l'ordine degli impegni.