Pokémon: Netflix al lavoro su un film in live-action

Sembra che Netflix stia preparando un lungometraggio con attori in carne e ossa dedicato ai Pokémon che dovrebbe anticipare o seguire la serie già annunciata.

Buone notizie per i fan degli intramontabili Pokémon, che abbiamo visto l'ultima volta al cinema nel 2019 in Pokémon: Detective Pikachu. Sembra che Netflix abbia intenzione di produrre un lungometraggio in live-action che non ha nulla a che vedere con il film di Rob Letterman ma che invece si collega in qualche modo alla nuova serie, sempre in live-action, che il colosso dello streaming sta sviluppando.

Al momento non sappiamo quando entrerà in produzione il film e se precederà o seguirà la serie, che avrà come showrunner Joe Henderson, a cui dobbiamo per esempio Lucifer.

Il franchise dei Pokémon è stato creato nel 1996 da Satoshi Tajiri, per un videogioco realizzato dalla Game Freak e pubblicato da Nintendo sul primo Game Boy. Nel 1997 è nata una serie animata, andata in onda in ben 74 paesi. Dall'anno seguente, in Giappone sono stati girati diversi film d'animazione, per la precisione uno all'anno fino al 2020. Pokémon: Detective Pikachu è uscito nel 2019 e ha incassato in tutto il mondo qusi 412 milioni di dollari.