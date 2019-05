Pokémon Detective Pikachu: già programmato un sequel?

Anche rispetto alle aspettative, non c'è dubbio che Pokemon: Detective Pikachu sia stato, in termini di successo al box office, una delle sorprese dell'anno. Inoltre ha anche ricevuto buone critiche, per essere un film tratto da un videogame. Solo in America ha incassato oltre 93 milioni di dollari e col box office del resto del mondo siamo arrivati all'impressionante cifra totale di 300 milioni di dollari.

Nessuna sorpresa dunque se, come annuncia il sito Comicbook, la Legendary Pictures ha già messo in cantiere un sequel. Al momento non c'è ancora conferma ufficiale ma è solo questione di tempo. L'idea è che il sequel sarebbe il primo passo per espandere il franchise ad altri film dei Pokémon, che hanno ancora a quanto pare molto potere di attrazione sul pubblico dei piccoli e non.

Ryan Reynolds, che ha dato la voce al personaggio nella versione originale, si è già detto disposto a ritornare per un altro film e ha accennato al potenziale cinematografico del mondo dei Pokemon. A quanto pare, dunque, Detective Pikachu 2 è già una certezza.