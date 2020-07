Point Break - Punto di rottura: il film da vedere e commentare insieme martedì 7 luglio con SimulWatch

News Cinema

Film cult degli anni 90, Point Break è diretto da Kathryn Bigelow e si avvale di una coppia di protagonisti strepitosa: Patrick Swayze e Keanu Reeves. L'appuntamento su SimulWatch è per martedì 7 luglio alle 21:30.

La visione condivisa di martedì 7 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film cult degli anni 90 che mescola azione, poliziesco, surf e spirito di libertà. Point Break - Punto di rottura è un grande successo del 1991 che ha per protagonisti un all'epoca già affermato Patrick Swayze e un relativamente sconosciuto Keanu Reeves.

Il film è diretto da Kathryn Bigelow ed è diventato celebre per le scene delle rapine in banca con le maschere raffiguranti gli ex presidenti americani. Persino Aldo, Giovanni e Giacomo ne hanno fatto la parodia in Tre uomini e una gamba. L'appuntamento per vedere tutti insieme Point Break - Punto di rottura e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 7 luglio alle 21:30.

In Point Break l'FBI ha un problema: l'agenzia di investigazioni americana non riesce a risolvere il caso dei rapinatori che svaligiano banche mascherati da ex presidenti degli Stati Uniti. Nessuno vuol dar credito alla teoria dell’anziano detective Angelo Poppas (Gary Busey), il quale ritiene che la banda di criminali sia costituita da surfisti che utilizzano i soldi ricavati dalle rapine per finanziarsi i loro viaggi in giro per il mondo alla ricerca del mare con le onde migliori. Il veterano detective viene affiancato da un nuovo ambizioso agente speciale, Johnny Utah (Keanu Reeves), che ritiene valida la sua teoria e decide di infiltrarsi nella comunità dei surfisti con la speranza di riuscir ad individuare il quartetto di rapinatori. Tuttavia la sua prima esperienza con una tavola da surf è alquanto negativa e l’agente, che rischia di annegare, viene salvato dalla bella e giovane Taylor (Lori Petty), esperta surfista, grazie alla quale riesce pian piano anche a introdursi nell’ambiente dei surfisti. Sulla spiaggia Johnny fa conoscenza con il ribelle e carismatico Bohdi (Patrick Swayze), surfista esperto in cerca dell'onda perfetta, considerato il capogruppo della comitiva. Tra i due nasce una forte intesa e una reciproca stima e Johnny è inaspettatamente sempre più coinvolto e affascinato dalla vita di questi spiriti liberi.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: La terrazza.