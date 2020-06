Playhouse: oscure presenze nel trailer dell'horror ambientato in un castello scozzese

News Cinema

Diretto dai fratelli Fionn e Toby Watts, Playhouse è un film dell'orrore di produzione inglese verrà presentato ai distributori internazionali al Marché du film di Cannes, che quest'anno si terrà online. Guarda il video.

Mentre il Festival di Cannes 2020 (a dispetto della sua strombazzata Selezione Ufficiale) non si farà per via della pandemia globale, il solitamente concomitante Marché du Film invece sì, anche se in una versione online studiata appositamente.

Tra i film che verranno presentati in uno dei più importanti mercati cinematografici del mondo c'è anche Playhouse, horror di produzione inglese diretto dai fratelli Fionn e Toby Watts di cui vi mostriamo il trailer appositamente realizzato per mostrare il film ai compratori di tutto il mondo.

Ambientato in Scozia, Playhouse racconta la storia di uno scrittore di storie horror che si ririta in un antico castello con la figlia adolescente per lavorare alla sua prossima opera teatrale, e che deve affrontare terrificanti conseguenze di questa sua scelta quando la ragazza diviene preda di forze oscure e soprannaturali che si nascondono tra quelle mura. Nel cast ci sono Grace Courtney, William Holstead, James Rottger e Helen Mackay.

Guarda il trailer dell'horror Playhouse