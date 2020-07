Play Time: il film da vedere e commentare insieme martedì 21 luglio con SimulWatch

News Cinema

È un'autentica perla della storia del cinema il film comico Play Time in cui Jacques Tati si lascia inghiottire dal futurismo della società. L'appuntamento su SimulWatch è per martedì 21 luglio alle 20:30.

La visione condivisa di martedì 21 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un'autentica perla della storia del cinema. Play Time è scritto e diretto da quella mente geniale di Jacques Tati, è il suo progetto più ambizioso in cui ha investito tutti i suoi soldi contraendo debiti per anni. Per lui, il vero protagonista sono le scenografie con tanto di edifici costruiti appositamente per il film. Tati dirà che la somma investita nell'allestimento dei set non sarebbe stata tanto diversa da quella dell'ingaggio di una star dell'epoca, come Elizabeth Taylor o Sophia Loren. L'appuntamento per vedere tutti insieme Play Time e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 21 luglio alle 20:30.

La trama di Play Time, che è appena abbozzata per lasciare spazio soprattutto una satira sul modernismo della società, vede Monsieur Hulot (il personaggio di Tati) intento nel farsi ricevere da uno zelante funzionario che appare e scompare all'interno di un modernissimo palazzo. Hulot visita una piccola mostra campionaria, colma di ridicoli oggetti. Incontra, quindi, un ex-commilitone, che lo conduce prima a casa propria e poi in un night appena inaugurato, dove giunge contemporaneamente una comitiva di turiste americane. Nel night accade una serie di piccoli incidenti, accolti da tutti con molta allegria.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Il ragazzo di campagna.