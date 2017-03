Pixar, un video di presentazione della casa nel 1988

Su YouTube è affiorato un video demo promozionale della Pixar, risalente al 1988. La cosa curiosa, per lo meno per chi non sia informato in merito, è che si tratta di un video quasi del tutto privo di riferimenti al cinema d'animazione. La Pixar era infatti nata per altri scopi nel 1986, ribattezzata così da Steve Jobs, che aveva acquistato da George Lucas la divisione Lucasfilm Graphics Group nata nel 1979.

Il video promuove l'hardware grafico professionale che Jobs voleva vendere, usando il team Pixar per promuoverne le capacità computazionali all'avanguardia. John Lasseter era già entrato nel gruppo a questo punto, anzi per essere precisi il suo primo corto in CGI Le avventure di André e Wally B risaliva al 1984, ed era quindi precedente all'acquisizione di Jobs. In questi anni tuttavia non si riteneva ancora che l'animazione in CGI potesse competere con quella a mano libera nel campo commerciale, ergo i cortometraggi animati continuarono a essere visti da Jobs come meri demo tecnici pubblicitari. Questo fino al 1989, quando il cortometraggio di Lasseter Tin Toy vinse l'Oscar, spingendo il patron a lasciar perdere il commercio del fallimentare e costosissimo hardware, e concentrarsi sull'aspetto artistico del mezzo computer.

In questo video si ammirano dei render del cortometraggio Il sogno di Red (1987): ciò che il video non può ammettere è che Lasseter, durante la lavorazione del film, usò macchine più potenti delle workstation Pixar, che si rivelarono non all'altezza dei compiti più complessi in alcune inquadrature. Non sarebbe stata esattamente la pubblicità che il capo si aspettava... Ecco il video discusso: cercate di resistere al sonno, specialmente durante l'inespressivo pitch finale di Ed Catmull.