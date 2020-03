Più Daniel Craig per tutti: Rian Johnson condivide la sceneggiatura di Cena con Delitto - Knives Out

News Cinema

L'autore dello script di Star Wars: Gli Ultimi Jedi mette a disposizione del mondo intero gli altri suoi copioni tranne uno.

Se volete riposarvi gli occhi perché, da quando siete costretti a casa, vi siete dati al binge watching di film in streaming e serie tv, potete sempre prendere quel vecchio libro che da mesi giace sul vostro comodino. Magari, però, non avete la concentrazione sufficiente per comprenderne i meccanismi narrativi, e allora l'unica soluzione adatta a voi sarebbe la lettura di una sceneggiatura. Un ragionamento più o meno simile a questo avrà certamente attraversato la mente di Rian Johnson, che ha deciso di mettere a disposizione di tutti i suoi copioni, in primis quello di Cena con Delitto - Knives Out, il giallo in stile Agatha Christie nel quale l’investigatore ha il volto di Daniel Craig.

A dare notizia di questo gesto generoso è stato lo stesso Rian Johnson con un tweet, e se non avete voglia di consultare il sito ufficiale dello sceneggiatore e regista, potete disporre del prezioso materiale scritto semplicemente andando su Twitter.

La sceneggiatura di A cena con Delitto è piuttosto simile al film finito, tranne che per qualche piccolo particolare. Ricordate quando Benoit Blanc interroga uno dopo l'altro i possibili assassini del vecchio Harlan Thrombey? Ogni volta il personaggio di Craig batte il dito sul tasto di un pianoforte. Ebbene, nel copione fa un gesto diverso. A voi l'onore di scoprire quale.

Just posted the shooting draft of Knives Out to my site. All previous scripts that don't involve outer space are up there too. https://t.co/aseGDIdwZJ— Rian Johnson (@rianjohnson) March 23, 2020

Oltre allo script di Cena con Delitto - Knives Out, Rian Johnson ha generosamente donato al mondo degli internauti anche la sceneggiatura di Brick (il noir con Joseph Gordon-Levitt con cui ha esordito nella regia nel 2005), del successivo The Brothers Bloom (con Mark Ruffalo, Rachel Weisz, Adrien Brody e Rinko Kikuchi) e di Looper, il thriller fantascientifico con Joseph Gordon-Levitt e Bruce Willis. Attenzione: nella lista non c'è il copione di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ma abbiate fede, magari fra un mesetto arriverà anche quello.