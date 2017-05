Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar sveglia il boxoffice italiano del weekend

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, al suo debutto, è al primo posto del boxoffice italiano del weekend, dando respiro al nostro mercato che aveva iniziato a risentire già pesantemente della bella stagione: il risultato è di 4.870.000 euro, con media di 4.270 per 955 copie, in cinque giorni, quindi nulla di eclatante, ma il ritorno di Jack Sparrow si è difeso benissimo, se confrontato col resto della classifica, che ancora risente delle difficoltà di cui sopra.





Fresco di premio alla sua protagonista Jasmine Trinca a Cannes, il Fortunata di Sergio Castellitto è salito dalla quarta alla seconda posizione, incassando 415.000 euro e raggiungendo il totale di 1.095.000: la media per sala è però di 983 euro per 423 copie, piuttosto bassa.

Scende invece dal secondo al terzo posto l'originale thriller horror Scappa - Get Out di Jordan Peele: questa settimana registra altri 220.000 euro, per un complessivo risulato italiano di 870.000. Tenendo presente il periodo e l'assenza di grandi nomi di richiamo nel cast, poteva andare peggio.





Entra in quarta posizione un altro thriller, questa volta negli abissi marini: è 47 metri con Mandy Moore e Claire Holt, in compagnia di squali e con una riserva d'ossigeno risicata. La loro agonia comincia con 212.000 euro.

Caduta vertiginosa per l'Alien Covenant di Ridley Scott, precipitato dal primo al quinto posto, con un incasso nel weekend di 176.000 euro e un totale di 2.350.000.



I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo