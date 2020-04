Pirati dei Caraibi 6, la Disney ci starebbe ancora pensando: sarà un reboot?

News Cinema

Lee Arenberg, interprete di Pintel, rivela a un canale YouTube che una ripresa dei Pirati dei Caraibi è sempre nelle intenzioni Disney.

In tempi di difficoltà economiche causa Coronavirus, dalle quali non è esente nemmeno la Disney, può sorprendere sentir parlare ancora di un Pirati dei Caraibi 6: secondo Lee Arenberg, interprete del pirata Pintel nella prima trilogia con Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley, alla Disney "se ne sta decisamente discutendo, per quel che ne so". Arenberg l'ha confermato in una puntata del videocast Kendall Talks TV, aggiungendo che gli piacerebbe tornare nei panni di Pintel, anche se "ne hanno già fatti due senza di noi, quindi chissà!" Naturalmente con "noi" Arenberg parla di se stesso e di Mackenzie Crook, che portava sullo schermo l'inseparabile compare Ragetti.