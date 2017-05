Pirati dei Caraibi 5: una curiosità su una modifica voluta da Johnny Depp

Arriva nelle nostre sale il 24 maggio Pirati dei Caraibi 5 - La vendetta di Salazar, così internet è in stato di fibrillazione per il rilancio della saga con Johnny Depp nei panni del pirata Jack Sparrow. Anzi, di Capitan Jack Sparrow (meglio essere precisi, altrimenti si offende). Alla ricerca di retroscena interessanti su un film che è stato girato addirittura due anni fa, in una lavorazione rallentata da un brutto infortunio proprio a Depp, MoviePilot si è imbattuto in un'interessante considerazione proveniente dal blog di Terry Rossio. Cosceneggiatore della saga sin dagli esordi, Rossio è accreditato solo come coautore del soggetto di quest'ultimo lungometraggio. Ecco cosa scrive.





Volevo chiamare questo post La creazione del mondo soggetta alla distruzione capricciosa, che credo sia un buon modo di risassumere il lavoro dello sceneggiatore in generale.[...]

Qualche recente esempio: la mia serie tv Magical Law è svanita quando Gore Verbinski ha deciso di dirigere The Lone Ranger al suo posto. Il nostro lungometraggio Lightspeed è stato sospeso quando la Disney ha acquistato il franchise di Star Wars. La mia versione di Pirati dei Caraibi 5 è stata scartata perché c'era un villain femmina, e Johnny Depp era preoccupato che sarebbe risultato troppo simile a Dark Shadows, dove c'era anche una cattiva.

Naturalmente c'è sempre la possibilità che tutte queste sceneggiature facessero semplicemente schifo. Ma di solito quando torno a leggere un copione che non è stato prodotto, mi sembra che regga, spesso meglio del film che poi è stato alla fine prodotto. A volte basta una singola decisione di una singola persona, spesso solo per un capriccio, a distruggere anni passati a creare una storia o un mondo.

Più che un retroscena limitato a un film, il discorso di Rossio ha un valore universale nel mondo dello spettacolo, in particolar modo hollywoodiano. Fa riflettere che molto spesso la produzione di un'opera sia dovuta a un vero e proprio allineamento dei pianeti.