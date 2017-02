Pirati dei Caraibi 5: un nuovo trailer trasmesso durante il SuperBowl

Pirati dei Caraibi 5: La vendetta di Salazar sarà nelle sale italiane il 24 maggio 2017: nella serata del SupeBowl in America è stato trasmesso un nuovo trailer musicale, che sottolinea in modo più netto il tono cupo del quinto atto della saga, ma soprattutto ci ripresenta Jack Sparrow (Johnny Depp), un po' sporco ma sempre in forma (pare). La storia vede Jack alla ricerca del Tridente di Poseidone, l'unico modo per avere la meglio del capitano non-morto Salazar (Javier Bardem), che lo vuole eliminare dalla faccia della Terra. Nella sua missione, Jack sarà accompagnato dall'astronoma Carina (Kaya Scodelario) e dal giovane marinaio Henry (Brenton Thwaites).

Il film è diretto dai norvegesi Joachim Roenning & Espen Sandberg.