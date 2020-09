Pirati! Briganti da strapazzo: il film da vedere e commentare insieme sabato 12 settembre con SimulWatch

News Cinema

I creatori di Wallce & Gromit e Galline in fuga virano a tribordo per portarci l'avventura dei Pirati! Briganti da strapazzo. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 12 settembre alle 16:30.

La visione condivisa di sabato 12 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film d'animazione in stop-motion della casa di produzione britannica Aardman. Pirati! Briganti da strapazzo, diretto da Peter Lord e Jeff Newitt, ha ricevuto nel 2013 una candidatura agli Oscar come miglior film d'animazione. Con set in miniatura e personaggi in plastilina da muovere fotogramma per fotogramma, gli artisti artigiani della Aardman regalano al pubblico un'altra divertente avventura dopo quelle di Wallce & Gromit, Galline in fuga e Shaun - Vita da pecora. Tra le voci dei doppiatori italiani ci sono quelle di Christian De Sica e Luciana Littizzetto.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Pirati! Briganti da strapazzo e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 12 settembre alle 16:30.

Pirati! Briganti da strapazzo è ambientato nella prima metà dell’800 e ispirato al romanzo Pirati! di Gideon Defoe. Il film racconta le incredibili vicissitudini del bizzarro Capitan Pirata (voce originale di Hugh Grant, italiana di Christian De Sica) e della sua strampalata ciurma. Lo stravagante filibustiere vuole ad ogni costo sconfiggere i suoi acerrimi rivali, Black Bellamy e Cutlass Liz, per aggiudicarsi l’ambito premio di pirata dell’anno, destinato esclusivamente al corsaro che avrà compiuto il maggiore numero di saccheggi.



