Piranha 3D: il film da vedere e commentare insieme martedì 23 giugno con SimulWatch

Remake del film cult del 1978 di Joe Dante, Piranha 3D si muove abilmente nel genere horror grazie alla regia di Alexandre Aja. Appuntamento su SimulWatch martedì 23 giugno alle 21:30.

La visione condivisa di martedì 23 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il remake del film cult Piranha diretto da Joe Dante nel 1978. Intitolato Piranha 3D (perché disponibile anche in tre dimensioni alla sua uscita nelle sale), questa nuova versione del film horror-splatter è diretta dal bravo regista francese Alexandre Aja e si avvale di una cast molto interessante grazie alla presenza di Elisabeth Shue, Adam Scott, Christopher Lloyd, Richard Dreyfuss, Jerry O'Connell, Ving Rhames, Jessica Szohr e Kelly Brook.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Piranha 3D e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi martedì 23 giugno alle 21:30.

Il film segue le vicende di una cittadina da quando un terremoto apre una voragine sul fondale del lago Victoria, in Arizona. I villeggianti in arrivo, attratti dall'idea di trascorrere strepitose giornate di vacanza in quel panorama lacustre, ignorano che da quella voragine si siano immessi nelle acque del lago degli spaventosi piranha preistorici. Mentre sono tutti impegnati a divertirsi a ad eleggere Miss Maglietta Bagnata, i voraci animali acquatici attaccano senza pietà.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Il caso Spotlight.