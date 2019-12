Pinocchio: il burattino senza fili dice le bugie alla Fata Turchina in una clip del film

News Cinema

Matteo Garrone resta fedele al libro di Collodi mostrando le immediate conseguenze delle frottole del suo indisciplinato protagonista.

Pinocchio, da che mondo è mondo, dice le bugie: alla Fata Turchina, a babbo Geppetto e a chiunque gli capiti di incontrare lungo la sua avventurosa strada. Che cosa gli accade immediatamente dopo aver mentito lo sappiamo benissimo, ma una clip molto divertente del film ci mostra anche il modo in cui la Fata bambina pone rimedio alle incresciose conseguenze delle balle del suo giovane amico. C'è anche la Lumaca nella scena, che non sa cosa fare e si muove goffamente, com'è naturale per un animale (antropomorfizzato) che si ritrova attaccato alla schiena un ingombrante guscio.

Nelle sale dal 19 dicembre, Pinocchio è per Matteo Garone un film di prime volte: il primo film per bambini, la prima uscita natalizia, la prima collaborazione con una nutrita schiera di attori italiani, a cominciare da Roberto Benigni, e la prima sceneggiatura scritta insieme a Massimo Ceccherini.

Guarda la clip

Nella scena recitano Federico Ielapi (Pinocchio), Alida Calabria (la Fata bambina) e Maria Pia Timo (la Lumaca). Arrivano anche altre leggiadre creaturine che, come il Mr. Wolf di Pulp Fiction, risolvono problemi.